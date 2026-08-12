LIVE VIDEO | CIL Blaj – Sănătatea Cluj, duel de foc pentru un loc în play-off-ul Cupei României la fotbal, în „Mica Romă”

Miercuri, 12 august, de la ora 17:30, Stadionul „CIL Veza” găzduiește confruntarea dintre CIL Blaj și Sănătatea Cluj, în turul al treilea al Cupei României. Miza este una importantă: echipa care se va impune va accede în play-off-ul competiției, ultimul tur înaintea fazei grupelor.

Calificarea ar putea aduce, pe 19 august 2026, un adversar de calibru din Liga 2 sau chiar din Superligă. Un exemplu este duelul de anul trecut dintre CSM Unirea Alba Iulia și FC Botoșani, încheiat cu 0-1 pe stadionul „Cetate”.

CIL Blaj traversează a avut până acum un parcurs de grație în actuala ediție a Cupei. Formația pregătită de Daniel Tătar a trecut de CSU Alba Iulia, scor 4-3, revenind de la 1-3 în minutul 74, apoi a eliminat ACS Mediaș, scor 2-1 după prelungiri. În turul precedent, blăjenii au furnizat surpriza competiției, eliminând-o pe CSM Unirea Alba Iulia, considerată favorită, după loviturile de departajare.

Cele două echipe s-au întâlnit și în ediția precedentă a Cupei României. Atunci, Sănătatea Cluj s-a impus la Blaj cu 2-0, după un meci în care tabela a rămas nemodificată la pauză.

Golurile au fost marcate de Rusu și veteranul Goga.

Iată formulele de echipă ale meciului de miercuri, 12 august 2026:

*CIL Blaj (antrenor principal Daniel Tătar): R. Damian – Al. Vodă, V. Boldea, Cr. Roșca, Jica, I. Nistor, Gâțan, S. Bran, R. Pîntea, Tineiu, Blănaru (cpt.); rezerve: Păduraru, Checicheș – Crivac, Băican, Căt. Pîntea, Fleșer, Micu-Cristea, Lungar

*Sănătatea Cluj (director tehnic Vasile Miriuță): Sănătatea: Bălgrădean – D. Paul, Dav. Milchiș, Cimpoieșu (cpt.), Negru, Panin, Dinescu, Vescan, Aidoo, Andraș, Hussaini; rezerve: Salak, Cl. Chindriș – D. Milchiș, Harfaș, Cociș, Goga, Șt. Lazăr, Podea, Fofana

Arbitru de centru: Claudiu Dantes Matiș (Timiș); arbitri asistenți: Alex-Gabriel Gherman (Timiș), Roxana Humița-Cișmaș-Malac (Timiș)

Observator arbitri: Marcel Savaniu (Satu Mare)

Delegat de joc: Marius Claudiu Ștefan (Hunedoara)

foto: arhivă

sursa video: Sănătatea Cluj / YouTube

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