CIL Blaj – Sănătatea Cluj, în turul al treilea al Cupei României, miercuri, ora 17.30 | Echipa din „Mica Romă”, meci pentru istorie și un posibil duel cu Superliga

Miercuri, 12 august, la ora 17.30, pe Stadionul „CIL Veza”, este confruntarea din turul al treilea al Cupei României, între divizionarele terțe CIL Blaj și Sănătatea Cluj.

Este un duel cu o miză însemnată, o calificare însemnând accederea în play-off-ul competiției „KO”, ultimul înaintea grupelor, disputa din 19 august, peste o săptămână, putând aduce ca oponent o grupare din Liga 2 sau chiar Superligă (vezi CSM Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, anul trecut, pe „Cetate”, 0-1).

Blăjenii au un parcurs remarcabil în cupă, trecând de CSU Alba Iulia (4-3, după 1-3 în minutul 74) și ACS Mediaș (2-1, după prelungiri, când au întors scorul). „Virușii verzi” au dat lovitura săptămâna precedentă și au eliminat CSM Unirea Alba Iulia, considerată favorită, după lovituri de pedeapsă, la debutul lui Pustai pe banca „alb-negrilor”. Cele două formații s-au înfruntat și anul trecut, în turul întâi, când Sănătatea a învins cu 2-0 (0-0), la Blaj, goluri Rusu și veteranul Goga.

*Tătar, elevul lui Miriuță

„Ne așteaptă un meci greu împotriva unei echipe bune, care, an de an, își pune ca obiectiv calificarea în grupele Cupei. Au un antrenor foarte bun, pe care îl cunosc și îl respect foarte mult, pentru că am trăit momente foarte frumoase la Sibiu alături de dânsul și chiar am rămas în relații foarte apropiate. Îmi doresc să facem un joc bun, să avem aceeași determinare și implicare ca la meciurile precedente! E clar, Sănătatea pleacă cu prima șansă, dar cred că și noi avem argumente și ne dorim, pentru noi și pentru oamenii care vin la stadion, să câștigăm acest meci și să aducem apoi la Blaj o echipă de Liga 2, sau Liga 1. Cel mai important este să nu ne accidentăm și să nu pierdem zile de antrenament în perioada asta. Iar cel mai bun să câștige”, a spus Daniel Tătar (38 de ani).

*Cătălin Pîntea, un nou transfer al „galben-albaștrilor”

Amfitrionii au realizat un nou transfer, Cătălin Pîntea (21 ani), jucătorul de bandă dreapta ultima dată la Ceahlăul Piatra Neamț (19 prezențe stagionale în eșalonul secund). Nu are nicio legătură de rudenie cu Răzvan Pîntea, fost la CSM Unirea Alba Iulia, și este apt pentru acest joc, la fel ca S. Bran și Boldea (au ispășit suspendările). Căt. Pântea reprezintă a 10-a achiziție estivală a „galben-albaștrilor”, după Checicheș, Băican, R. Pîntea, Blănaru, Gâțan, Crivac, S. Bran, Nistor și Fleșer.

Foto: Sport în Sibiu (www.sportinsibiu.ro)

Secțiune Știri sub articolul principal