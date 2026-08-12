Va fi eclipsa de soare vizibilă la Alba Iulia? Câte minute de vizibilitate anunță specialiștii
Va fi eclipsa de soare vizibilă la Alba Iulia? Câte minute de vizibilitate anunță specialiștii
Alba Iulia va prinde eclipsa parțială de Soare din 12 august 2026 pe muchie de timp: maximul fenomenului are loc cu doar trei minute înainte ca Soarele să dispară după orizont.
Locuitorii din Alba Iulia vor putea observa miercuri, 12 august, o eclipsă parțială de Soare, însă fereastra de observație va fi extrem de scurtă. Fenomenul începe la 20:23, atinge maximul la 20:36, iar Soarele apune la 20:39, astfel că eclipsa va fi vizibilă local aproximativ 16 minute.
La momentul maximului, magnitudinea eclipsei va fi de 0,254, ceea ce înseamnă că Luna va acoperi aproximativ un sfert din diametrul aparent al Soarelui.
Trei minute pentru momentul spectaculos
Pentru cei care vor să vadă eclipsa, momentul-cheie este 20:36. Atunci acoperirea este maximă, dar Soarele se va afla deja foarte aproape de orizont.
Din acest motiv, alegerea locului de observație este esențială. Un orizont vestic cât mai deschis poate face diferența între o observație reușită și un fenomen ascuns de dealuri, clădiri sau vegetație.
Eclipsa nu va fi totală în România. Totalitatea va putea fi observată în zone precum Groenlanda, Islanda și Spania, în timp ce România se află în zona eclipsei parțiale.
Unde eclipsa va fi mai spectaculoasă?
Poziția geografică influențează semnificativ gradul de acoperire. În vestul României, eclipsa va fi mai pronunțată decât la Alba Iulia. Ca exemplu, acoperirea ajunge la aproximativ 44% la Oradea și 40% la Arad, față de aproximativ 25% la Alba Iulia.
Atenție la observație
Faptul că Soarele va fi foarte jos pe cer nu înseamnă că poate fi privit în siguranță cu ochiul liber. Pentru observarea directă sunt necesari ochelari de eclipsă sau filtre solare certificate. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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