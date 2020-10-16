Lista unităților de învățământ, din județul Alba, în funcție de scenariul de predare. Hotărâre a CJSU

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat lista școlilor din județ, privind scenariul de funcționare a fiecărei unități de înățământ.în funcție de scenariul în care se află localitatea respectivă.
Luând în dezbatere scenariile de funcționare ale unităților de învățământ din județul Alba, propuse de către consiliile de administrație ale instituțiilor școlare preuniversitare, pentru perioada 19-23.10.2020, avizate și înaintate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Inspectoratului Școlar Județean Alba;
Văzând situația ratei de incidență a cazurilor de Covid–19 pentru perioada 01.-14.10.2020, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba;
Se aprobă scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 19-23.10.2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Hotărârea de aprobare a scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Alba, pentru perioada 19-23.10.2020, se transmite la Inspectoratul Școlar Județean Alba, pentru a fi comunicată tuturor unităților școlare din județ. Totodată, prezenta hotărâre va fi comunicată Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba.
Unitatea de învățământ/ Scenariul în care se vor desfășura orele de curs
LICEUL HOREA. CLOȘCA SI CRISAN ABRUD – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU” ABRUD – 2
COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD – 3
COLEGIUL NATIONAL „T1TU MAIORESCU” AIUD – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2 AIUD – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “PRIMII PAȘI” AIUD – 3
LICEUL TEHNOLOGIC AIUD – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD – 3
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVA ALBAIULIA – 3
COLEGIUL ECONOMIC „DIONISîE POP MARȚIAN* ALBA IULIA – 3
COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOȘCA SI CRISAN* ALBA IULIA – 3
COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA – 3
COLEGIUL TEHNIC APULUM” ALBA IULIA – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA – 3
GRADINI1A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR 8 ALBA IULIA – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFIȚA ROSIE” ALBA IULIA – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA – 3
GRĂDINIȚĂ „LUMEA STRUMFILOR’ ALBA IUUA – 3
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA – 3
LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA – 3
LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA – 3
LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA – 3
LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV – 3
LICEUL TEORETIC „SFANȚUL IOSIF ALBA IULIA – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „ION AGAR8ICEANU” ALBA IUUA – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „VASIlE GOLDlS” ALBA IUUA – 3
ȘCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULiA – 3
ȘCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA – 3
ȘCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA – 3
ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA – 3
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANȚUL SlMlON ȘTEFAN” – 3
LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOȚILOR* ALBAC – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE – 1
LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTAȚIE ARIESENI – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU -1
LICEUL „OR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA BERGHIN – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA – 1
COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ – 2
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA COPIILOR” BLAJ – 2
LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ – 2
LICEUL TEHNOLOGIC “TIMOTEI CIPARIU” BLAJ – 2
LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANȚUL VASILE CEL MARE” 8 – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ – 2
ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA “ION AGARBICEANU” BUCIUM –
ȘCOALA GIMNAZIALA CALNIC – 1
COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI – 3
GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI – 3
LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA CIMPENI – 3
ȘCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CÂMPENI – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA “ȘTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA CIUGUD – 3
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU – 3
COLEGIUL TEHNIC ‘TON D. LAZARESCU” CUGIR – 2
LICEUL TEORETIC “DAVID PRODAN’ CUGIR – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA “ IOSIF PERVAIN’ CUGIR – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA NR 3 CUGIR – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR – 2
ȘCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANȚA” CUGIR – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA “SEPTIMIU ALBINI” CUT – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA DOSTAT – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA DRASOV – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA PARAU – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA GARBOVA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA “EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA HOPARTA – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA – 2
SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” IGHIU – 2
SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE – 1
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI – 1
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE – 1ȘCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR’ LUNCA MUREȘULUI – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA METES – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALȚ – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA MOGOS – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA NOSLAC – 2
GRĂDINIȚĂ ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” – 3
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES – 3
LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES – 3
ȘCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANȚA OCNA MURES – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA OCOLIȘ – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA OHABA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA PETRESTl – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA PONOR – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA RAMET – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA ROȘIA DE SECAS – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROȘIA MONTANA – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA SASCIORI – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA TOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA – 1
COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES – 3
GRĂDINIȚĂ „HEIDI” SEBES – 3
GRĂDINIȚĂ „SFANȚUL NICOLAE” SEBES – 3
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES – 3
LICEUL GERMAN SEBES – 3
LICEUL TEHNOLOGIC SEBES – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES – 3
ȘCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA SOHODOl – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA STREMT – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA SONA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA SUGAG – 1
LICEUL TEORETIC TEIUS – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA ‘SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ – 2
ȘCOALA GIMNAZIALA “AVRAM IANCU „UNIREA ” – 3
ȘCOALA GIMNAZIALA VADU MOȚILOR – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA “ION BIANU” VALEA LUNGA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA VIDRA – 1
ȘCOALA GIMNAZIALA “IULIU MANIU” VINTU DE JOS – 3
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA – 2