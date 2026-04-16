„Lista rușinii” 2026 | Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor

Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor

Guvernul a hotărât, joi, 16 aprilie 2026 că pe „lista rușinii” vor fi incluse persoane fizice cu datorii de peste 1.200 de lei, iar în cazul firmelor, cele cu datorii peste 5.000 de lei. Aceste liste vor fi publicate de direcțiile locale de taxe și impozite ale primăriilor.

„Lista rușinii”va fi publicată trimestrial.

Înainte de publicare debitorii vor fi înștiințați cu privire la obligațiile fiscale restante.

Cei care își achit datoriile ulterior publicării vor fi șterși de pe „lista rușinii” în 15 zile.

Măsura ștergerii din „lista rușinii” se va aplica și în cazul celor care contestă în instanță sumele de plată.

Obligația publicării acestor liste a fost stabilită anterior, iar acum Guvernul a decis doar pragurile de la care o persoană cu restanțe ar urma să ajungă pe listele respective, notează Profit.ro.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI