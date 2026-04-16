„Lista rușinii” 2026 | Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor

Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor

Guvernul a hotărât, joi, 16 aprilie 2026 că pe „lista rușinii” vor fi incluse persoane fizice cu datorii de peste 1.200 de lei, iar în cazul firmelor, cele cu datorii peste 5.000 de lei. Aceste liste vor fi publicate de direcțiile locale de taxe și impozite ale primăriilor.

„Lista rușinii”va fi publicată trimestrial.

Înainte de publicare debitorii vor fi înștiințați cu privire la obligațiile fiscale restante.

Cei care își achit datoriile ulterior publicării vor fi șterși de pe „lista rușinii” în 15 zile.

Măsura ștergerii din „lista rușinii” se va aplica și în cazul celor care contestă în instanță sumele de plată.

Obligația publicării acestor liste a fost stabilită anterior, iar acum Guvernul a decis doar pragurile de la care o persoană cu restanțe ar urma să ajungă pe listele respective, notează Profit.ro.

Actualitate

VIDEO | Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

16 aprilie 2026

De

Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația Au început lucrările de deszăpezire pe DN 67C – sectorul montan Rânca – Obârșia Lotrului, cu scopul redeschiderii circulației rutiere, a anunțat joi, 16 aprilie 2026 DRDP Craiova. Se intervine cu utilaje specializate pentru degajarea carosabilului și […]

Citește mai mult

Actualitate

Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit. Decizie de ultimă oră în Guvern

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

16 aprilie 2026

De

Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit Guvernul a aprobat în ședința de joi, 16 aprilie 2026, biletele de tratament pentru pensionari pentru anul în curs. Vor fi acordate până la 50.896 de bilete în maximum 16 serii și posibilitatea ca până la 15% dintre acestea să fie gratuite […]

Citește mai mult

Actualitate

Ce „purcoi” de bani a intrat în „pușculițele” partidelor din România în aprilie 2026: Date oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

16 aprilie 2026

De

Ce „purcoi” de bani a intrat în „pușculițele” partidelor din România în aprilie 2026: Date oficiale Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat joi, 16 aprilie 2026 că a virat în luna aprilie 2026 în contul a opt partide politice subvenţii de la bugetul de stat în sumă totală de 15.469.735 de lei. Conform unui comunicat […]

Citește mai mult