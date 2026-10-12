Lista analizelor gratuite în 2026: Ce consultații, analize și investigații sunt decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate

Accesul la servicii medicale gratuite în România nu este rezervat în 2026 doar persoanelor care plătesc contribuția la sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) continuă să deconteze și anul acesta o serie de consultații, analize și investigații atât pentru persoanele asigurate, cât și pentru cele neasigurate, în condițiile prevăzute de lege.

Sistemul funcționează prin două tipuri de pachete medicale: pachetul de bază, destinat persoanelor asigurate, și pachetul minimal, care oferă acces și românilor fără asigurare de sănătate la anumite servicii medicale esențiale.

Ce servicii medicale gratuite pot primi persoanele fără asigurare

Românii neasigurați pot beneficia de consultații preventive la medicul de familie, dacă sunt înscriși pe lista unui medic. Scopul acestor evaluări este depistarea din timp a unor boli precum afecțiunile cardiovasculare, diabetul sau diferite forme de cancer.

În funcție de rezultatul consultației, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize și investigații decontate de stat, atunci când sunt identificați factori de risc sau există suspiciuni privind anumite afecțiuni.

Persoanele cu vârste între 18 și 39 de ani pot beneficia de până la două consultații preventive anual. Pentru cei care au împlinit 40 de ani și nu suferă de boli cronice sunt decontate până la trei consultații pe an, iar pentru pacienții cu afecțiuni cronice sunt acoperite până la două consultații preventive anual.

În cazul în care medicul suspectează o afecțiune oncologică, pacientul poate primi trimitere pentru analize de laborator, investigații imagistice, consultații de specialitate sau internare de zi, toate decontate conform regulilor CNAS.

Analize gratuite pentru copii și adulți

Lista analizelor de prevenție diferă în funcție de vârsta pacientului.

Pentru copiii cu vârste între 2 și 5 ani pot fi recomandate investigații pentru depistarea anemiei și rahitismului, inclusiv hemoleucograma completă, feritina, calciul seric și fosforul.

La copiii între 6 și 9 ani, medicul poate recomanda analize pentru depistarea sindromului dismetabolic, iar adolescenții pot beneficia, în anumite situații, de investigații pentru depistarea infecțiilor cu transmitere sexuală sau a anemiei.

Adulții cu vârste între 18 și 39 de ani pot efectua gratuit, la recomandarea medicului de familie, analize precum hemoleucograma completă, glicemia, colesterolul total și LDL, creatinina, proteina C reactivă sau testele funcției hepatice.

Pentru persoanele de peste 40 de ani, pachetul de prevenție include, pe lângă aceste investigații, analize suplimentare pentru evaluarea funcției renale și depistarea unor afecțiuni cronice.

Femeile pot beneficia, în funcție de vârstă și de factorii de risc, de testare HPV, mamografie și ecografie mamară, iar bărbaților cu vârsta de peste 50 de ani le poate fi recomandată testarea PSA pentru depistarea afecțiunilor prostatei.

Persoanele cu vârsta de peste 60 de ani pot avea acces și la osteodensitometrie DXA pentru depistarea osteoporozei.

Ce consultații și investigații sunt decontate pentru persoanele asigurate

Persoanele asigurate pot beneficia, pe baza unui bilet de trimitere, de consultații gratuite în ambulatoriul de specialitate, dacă aleg cabinete și clinici aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Printre specialitățile medicale decontate se numără cardiologia, neurologia, endocrinologia, diabetul și bolile de nutriție, gastroenterologia, pneumologia, dermatologia, oncologia, ORL, oftalmologia, obstetrica-ginecologia, urologia, psihiatria, recuperarea medicală și multe altele.

CNAS decontează și numeroase investigații imagistice și explorări funcționale, inclusiv radiografii, ecografii, mamografii, osteodensitometrii, tomografii computerizate (CT), examinări RMN, electrocardiograme (EKG), ecocardiografii, monitorizare Holter, spirometrii, endoscopii digestive și colonoscopii, atunci când există indicație medicală.

Ce tratamente stomatologice sunt gratuite

Serviciile stomatologice funcționează după reguli diferite. Pacienții nu au nevoie de bilet de trimitere și se pot adresa direct unui cabinet dentar aflat în contract cu CNAS.

Printre serviciile decontate se numără consultațiile, tratamentul cariilor, obturațiile, extracțiile dentare, detartrajul, tratamentele afecțiunilor gingivale și, în anumite cazuri, protezele acrilice sau reparațiile acestora.

Copiii și adolescenții până la 18 ani beneficiază de decontare integrală pentru serviciile incluse în pachetul de bază. De aceleași drepturi beneficiază și tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani care sunt elevi, ucenici sau studenți și nu realizează venituri din muncă.

În schimb, implanturile dentare, fațetele, albirea dinților și alte tratamente realizate exclusiv în scop estetic nu sunt decontate prin sistemul public de sănătate.

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