Lista actualizată a medicamentelor care îți pot aduce suspendarea permisului. Unele sunt folosite frecvent împotriva răcelii
Lista actualizată cu medicamente care conțin substanțe stupefiante și pot influența rezultatele testelor antidrog făcute șoferilor a fost publicată de Ministerul Sănătății.
Unele dintre ele sunt utilizate des pentru lupta împotriva răcelii, a gripei sau a durerilor obișnuite.
Ministerul Sănătății a revizuit lista medicamentelor și tratamentelor care conțin substanțe stupefiante. Aceste componente pot provoca rezultate fals pozitive la testele rapide antidrog utilizate de poliție în timpul controalelor rutiere.
Printre medicamentele incluse pe listă se regăsesc unele folosite frecvent, precum paracetamolul, Brufen Plus, Diazepamul și fentanilul, cel din urmă fiind deja încadrat în categoria substanțelor controlate. Anumiți compuși din aceste produse se regăsesc în diverse siropuri, comprimate sau plicuri pentru viroze respiratorii, iar aparatele de testare îi pot interpreta eronat ca fiind droguri.
Specialiștii recomandă șoferilor să citească atent prospectul fiecărui medicament și să nu depășească dozele recomandate.
Opioide și derivați
- Fentanil: FENTANYL ACTAVIS, FENTANYL LAVIPHARM, FENTANYL TTS SANDOZ, LUNALDIN, TABFYL, PECFENT
- Morfina: MORFINA ZENTIVA, SEVREDOL, VENDAL RETARD
- Oxycodonă: DOLNADA, OXIDOLOR, OXICODONA SANDOZ
- Metadonă: METADON BIOEEL, METHASAN, MISYO
- Buprenorfină: SIXMO, SUBOXONE, ZUBSOLV
- Codeină și combinații: CODEINA FOSFAT, NUROFEN PLUS, PARADOREN, ULTRACOD, SOLPADEINE
- Tramadol și combinații: TRAMADOL, TRAMAL RETARD, DORETA, ZALDIAR, SKUDEXA
- Tapentadol: DOLTEN
- Pethidină: MIALGIN
- Remifentanil, Sufentanil: REMIFENTANIL KABI, SOFENTIL
Medicamente cu efecte psihoactive (sedative, anxiolitice, hipnotice, antiepileptice)
- Benzodiazepine: Alprazolam: XANAX, FRONTIN, PRAZOLEX Bromazepam: BROMAZEPAM ARENA, LPH, SLAVIA Clonazepam: RIVOTRIL, CLONOTRIL Diazepam: DIAZEPAM TERAPIA, DIAZEPAM DESITIN, DIAZEPAM-RICHTER Lorazepam: ANXIAR Loflazepat: VICTAN Medazepam: MEDAZEPAM ARENA, LPH Midazolam: BUCCOLAM, MIDAZOLAM DESITIN Nitrazepam: NITRAZEPAM-RICHTER, LPH
- Hipnotice/Zopiclon/Zolpidem: ZOLPIDEM (STILNOX, ZADOBRA, ZOLSANA) ZOPICLON (IMOVANE, SONLAX)
- Barbiturice: FENOBARBITAL (LUMINAL, ZENTIVA)
- Clobazam: FRISIUM
- Cinolazepam: GERODORM
Stimulante cu risc psihoactiv
- Lisdexamfetamină: LISDEXAMFETAMINA STADA (toate concentrațiile)
- Metilfenidat: CONCERTA 18/36/54 mg
- Anestezice și antialgice puternice
- Ketamină / Esketamină: CALYPSOL, SPRAVATO
- Esketamină nazală: SPRAVATO
Antiepileptice / tratamente pentru durere neuropată
- Gabapentină: GABAGAMMA, GABAPENTIN ARENA, GABARAN, GRIMODIN
- Pregabalină: LYRICA, PRAGIOLA, PREGABALIN SANDOZ, PREGABALINA TERAPIA, SIRANALEN
