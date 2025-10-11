Lista actualizată a medicamentelor care îți pot aduce suspendarea permisului. Unele sunt folosite frecvent împotriva răcelii, gripei sau durerilor

Lista actualizată cu medicamente care conțin substanțe stupefiante și pot influența rezultatele testelor antidrog făcute șoferilor a fost publicată de Ministerul Sănătății.

Unele dintre ele sunt utilizate des pentru lupta împotriva răcelii, a gripei sau a durerilor obișnuite.

Ministerul Sănătății a revizuit lista medicamentelor și tratamentelor care conțin substanțe stupefiante. Aceste componente pot provoca rezultate fals pozitive la testele rapide antidrog utilizate de poliție în timpul controalelor rutiere.

Printre medicamentele incluse pe listă se regăsesc unele folosite frecvent, precum paracetamolul, Brufen Plus, Diazepamul și fentanilul, cel din urmă fiind deja încadrat în categoria substanțelor controlate. Anumiți compuși din aceste produse se regăsesc în diverse siropuri, comprimate sau plicuri pentru viroze respiratorii, iar aparatele de testare îi pot interpreta eronat ca fiind droguri.

Opioide și derivați

Fentanil: FENTANYL ACTAVIS, FENTANYL LAVIPHARM, FENTANYL TTS SANDOZ, LUNALDIN, TABFYL, PECFENT

Morfina: MORFINA ZENTIVA, SEVREDOL, VENDAL RETARD

Oxycodonă: DOLNADA, OXIDOLOR, OXICODONA SANDOZ

Metadonă: METADON BIOEEL, METHASAN, MISYO

Buprenorfină: SIXMO, SUBOXONE, ZUBSOLV

Codeină și combinații: CODEINA FOSFAT, NUROFEN PLUS, PARADOREN, ULTRACOD, SOLPADEINE

Tramadol și combinații: TRAMADOL, TRAMAL RETARD, DORETA, ZALDIAR, SKUDEXA

Tapentadol: DOLTEN

Pethidină: MIALGIN

Remifentanil, Sufentanil: REMIFENTANIL KABI, SOFENTIL

Medicamente cu efecte psihoactive (sedative, anxiolitice, hipnotice, antiepileptice)

Benzodiazepine: Alprazolam: XANAX, FRONTIN, PRAZOLEX Bromazepam: BROMAZEPAM ARENA, LPH, SLAVIA Clonazepam: RIVOTRIL, CLONOTRIL Diazepam: DIAZEPAM TERAPIA, DIAZEPAM DESITIN, DIAZEPAM-RICHTER Lorazepam: ANXIAR Loflazepat: VICTAN Medazepam: MEDAZEPAM ARENA, LPH Midazolam: BUCCOLAM, MIDAZOLAM DESITIN Nitrazepam: NITRAZEPAM-RICHTER, LPH

Alprazolam: XANAX, FRONTIN, PRAZOLEX

Bromazepam: BROMAZEPAM ARENA, LPH, SLAVIA

Clonazepam: RIVOTRIL, CLONOTRIL

Diazepam: DIAZEPAM TERAPIA, DIAZEPAM DESITIN, DIAZEPAM-RICHTER

Lorazepam: ANXIAR

Loflazepat: VICTAN

Medazepam: MEDAZEPAM ARENA, LPH

Midazolam: BUCCOLAM, MIDAZOLAM DESITIN

Nitrazepam: NITRAZEPAM-RICHTER, LPH

Hipnotice/Zopiclon/Zolpidem: ZOLPIDEM (STILNOX, ZADOBRA, ZOLSANA) ZOPICLON (IMOVANE, SONLAX)

ZOLPIDEM (STILNOX, ZADOBRA, ZOLSANA)

ZOPICLON (IMOVANE, SONLAX)

Barbiturice: FENOBARBITAL (LUMINAL, ZENTIVA)

Clobazam: FRISIUM

Cinolazepam: GERODORM

Stimulante cu risc psihoactiv

Lisdexamfetamină: LISDEXAMFETAMINA STADA (toate concentrațiile)

Metilfenidat: CONCERTA 18/36/54 mg

Anestezice și antialgice puternice

Ketamină / Esketamină: CALYPSOL, SPRAVATO

Esketamină nazală: SPRAVATO

Antiepileptice / tratamente pentru durere neuropată

Gabapentină: GABAGAMMA, GABAPENTIN ARENA, GABARAN, GRIMODIN

Pregabalină: LYRICA, PRAGIOLA, PREGABALIN SANDOZ, PREGABALINA TERAPIA, SIRANALEN

