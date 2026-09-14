Liga 5, prima etapă: Mureșul Gâmbaș și Spicul Bucerdea, victorii nete

Cursuri de înot pentru elevi de clasa a 2-a la Alba Iulia: CSM Unirea a dat startul achiziției pentru proiectul „Educație și sănătate prin înot” 2026 Clubul Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia a demarat oficial procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului de servicii privind activitățile sportive de inițiere în înot, parte integrantă a […]