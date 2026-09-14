14 septembrie 2026 | Benzina, aproape 10 lei la mai multe stații din Alba Iulia. Și motorina s-a scumpit. Cât costă carburanții astăzi în Alba Iulia
Benzina, aproape 10 lei la mai multe stații din Alba Iulia. Și motorina s-a scumpit. Cât costă carburanții astăzi în Alba Iulia
Motorina s-a scumpit semnificativ în ultimele luni, iar majorarea prețurilor la pompă a anulat complet avantajul reducerii accizei. Dacă la sfârșitul lunii februarie un litru de motorină standard costa, în medie, 8,27 lei în România, acum a ajuns și până la valoarea de 10,72 lei pe litru.
Preț carburanți Alba Iulia la data de 14 septembrie 2026, potrivit peco-online:
OMV:
- Motorină – 10.52 lei
- Benzină – 9.97 lei
Petrom:
- Motorină – 10.46 lei
- Benzină – 9.91 lei
Lukoil
- Motorină – 10.72 lei
- Benzină – 9.98 lei
Mol:
- Motorină – 10.52 lei
- Benzină – 9.97 lei
Rompetrol:
- Motorină – 10.52 lei
- Benzină – 9.97 lei
Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 19,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.
În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 15,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.
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