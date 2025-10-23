Liga 3, Seria 7, penultima etapă a turului: deplasări pentru 3 conjudețene, „lanterna roșie” – confruntare pe teren propriu

Liga 3, Seria 7, penultima etapă a turului: deplasări pentru 3 conjudețene, „lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag – confruntare pe teren propriu

Dacă duelul dintre CSM Unirea Alba Iulia și Poli Timișoara, derby-ul rundei, l-am tratat într-un articol separat, în cele ce urmează prefațăm jocurile celorlalte 4 conjudețene din penultima etapă a turului Seriei 7.

Trei dintre reprezentantele Albei vor evolua în deplasare (Metalurgistul Cugir și CIL Blaj – vineri), singurul joc în fața fanilor avându-l Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie”.

*Viitorul Arad (locul 5, 16 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 3, 19 puncte), vineri, ora 15.00, la Sânicolau Mic. A doua deplasare succesivă pentru elevii lui Lucian Itu, o confruntare importantă, după aceea pierdută la Ghiroda și Giarmata Vii, dintr-un penalty controversat, în prelungiri. Cugirenii au în față o formație cu pretenții de play-off, arădenii acumulând cu 3 puncte mai puțin.

*Timișul Șag (locul 9, 7 puncte) – CIL Blaj (locul 8, 9 puncte), vineri, ora 15.00. Echipa din „Mica Romă” vine după două jocuri consecutive adjudecate (2-1 la Hațeg, 6-0 cu Hidro Mecanica Șugag) și înfruntă vecina din ierarhie, situată la 3 „lungimi” în spate, grupare care nu a pierdut sub comanda lui Cristian Gălan (4 puncte strânse în două întâlniri).

*Unirea DMO (locul 10, 7 puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 11, 7 puncte), sâmbătă, ora 15.00, la Hațeg.

Disputa suferinței din subsolul ierarhiei, cu combatante aflate la egalitate de puncte și în criză. Nou-promovata are două eșecuri la rând, iar universitarii sunt în picaj, cu un singur punct acumulat în ultimele 7 dispute.

*Hidro Mecanica Șugag (locul 12, un punct) – Unirea Sântana (locul 6, 16 puncte), sâmbătă, ora 15.00. Arădenii nici nu concep să pleca fără 3 puncte din descinderea în fieful celei mai modeste formații din eșalonul terț. În Liga 3, Hidro Mecanica Șugag are un singur punct și 8 eșecuri consecutive, ultimele înfrângeri fiind la scoruri umilitoare (2-7 acasă cu Timișul Șag, 0-6 la Blaj).

