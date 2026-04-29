Noua lege a salarizării în sistemul public. Veniturile aflate în plată nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi. Ministru: „Este un principiu de bază”
Guvernul a avut, ieri, 28 aprilie 2026, consultări cu reprezentanții sindicatelor, la Palatul Victoria, principala temă a discuțiilor fiind proiectul noii legi a salarizării unitare.
Dialogul a fost purtat de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministru interimar al Muncii, alături de consilierul de stat Luciana Antoci, în baza mandatului primit din partea premierului Ilie Bolojan.
Reprezentanții Guvernului au primit mandat din partea premierului Ilie Bolojan să aibă consultări cu sindicatele, în baza principiului dialogului social.
Proiectul noii legi a salarizării unitare a constituit principala temă a dialogului cu partenerii sociali.
”Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării. Acesta este un principiu de bază al proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru al Muncii, Florin Manole. După clarificarea tuturor aspectelor care țin de spațiul fiscal, vom începe consultări ample cu reprezentanții confederațiilor sindicate, familiilor profesionale și sindicatelor, astfel încât forma consolidată a proiectului să fie rezultatul unei ample dezbateri”, a subliniat ministrul Dragoș Pîslaru, la întâlnirea de la Palatul Victoria.
De asemenea, ministrul a punctat importanța partenerilor sociali pentru menținerea stabilității sociale, implementarea reformelor și a proiectelor de dezvoltare derulate de România în calitate de membru al Uniunii Europene.
În cadrul reuniunii, reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor au discutat despre problemele semnalate de partenerii sociali, respectiv aspecte care țin de efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, de reorganizarea Romsilva, de salarizarea personalului TESA din sistemul sanitar și de asistență socială, de legislația privind pensiile militare, precum și în sectoarele siderurgic, minerit, transporturi feroviare.
Reprezentanții sindicatelor vor transmite Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale detalii cu privire la aspectele semnalate, astfel încât să continue dialogul pe marginea soluțiilor de răspuns.
”Ne vom apleca cu toată atenția asupra temelor punctuale semnalate și împreună, prin dialog, să găsim soluții pentru rezolvarea lor”, a afirmat ministrul Dragoș Pîslaru.
La consultările de la Palatul Victoria au participat, din partea sindicatelor, Valentin Năstasescu, reprezentant al Sindicatului Romsilva, Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Dumitru Fornea, secretar general, Confederația Sindicală Națională Meridian, Constantin Crețan, președinte al Federației Naționale a Muncii, Ilie Popa, Sindicatul Siderurgistul Galați, Valentin Chifor, președinte al Uniunii Sindicatelor TESA din Sănătate, Col (r) Dogaru Mircea, președinte al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, Mircea Mureșanu, președinte al Federației Sindicatelor din Administraţie București, se arată într-un comunicat de presă transmis de Guvernul României.
