INCENDIU la Bucerdea Vinoasă: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Intervin pompierii din Alba Iulia

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospoărească în satul Bucerdea Vinoasă.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Ighiu, localitatea Bucerdea Vinoasă.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexa gospodareasca.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

