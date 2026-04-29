FOTO | Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj

Premieră pentru spitalele publice din România consemnată în Alba: Procedură minim invazivă realizată la Spitalul Municipal Blaj
Spitalul Municipal Blaj marchează o nouă premieră medicală importantă, după ce, în această lună, a fost realizată aici prima sialendoscopie într-un spital public din România. Intervenția a fost efectuată de medicul primar ORL Mădălina Dinco, în cadrul compartimentului ORL al unității sanitare blăjene.
Sialendoscopia este o procedură modernă, minim invazivă, utilizată atât în scop diagnostic, cât și terapeutic, pentru afecțiunile glandelor salivare. Tehnica presupune introducerea unui endoscop pe canalul glandelor salivare, pentru identificarea eventualilor calculi, stricturi sau alte leziuni care afectează funcționarea normală a acestora.
„În diagnostic se poate stabili dacă există un calcul sau o strictură, o leziune de duct, care să nu funcționeze bine. Terapeutic, sialendoscopia presupune scoaterea calculilor sau efectuarea unui tratament injectabil, direct pe duct, în loc de tratamentul bucal sau intravenos”, a explicat dr. Mădălina Dinco.
Potrivit medicului, această tehnică este utilizată în România doar în spitalele private, iar Spitalul Municipal Blaj este primul spital public din țară care dispune de aparatura necesară pentru efectuarea unei astfel de intervenții.
Comparativ cu intervenția chirurgicală clasică, sialendoscopia oferă numeroase beneficii pentru pacient. Dacă în trecut era necesară anestezia generală și, de multe ori, îndepărtarea totală a glandei salivare, noua procedură permite conservarea glandei, recuperare rapidă și un risc redus de complicații.
„Avantajele sialendoscopiei sunt că, pe lângă salvarea glandei, tehnica folosită permite repararea erorilor. Se poate face la orice vârstă și nu necesită anestezie generală, însă la Spitalul Blaj se adresează momentan doar adulților”, a mai precizat medicul.
Pentru a putea realiza astfel de intervenții, dr. Mădălina Dinco s-a specializat în Franța și Spania, unde a urmat cursuri de pregătire dedicate acestei tehnici moderne.
Prima intervenție de acest tip desfășurată la Blaj s-a încheiat cu succes. „Pacientul este acasă și se simte foarte bine”, a declarat medicul ORL.
Medicul Mădălina Dinco activează la Spitalul Municipal Blaj din anul 2021, iar compartimentul ORL, parte a Secției Chirurgie, este complet echipat pentru intervenții specifice acestei specializări.
Prin această nouă realizare, Spitalul Municipal Blaj confirmă încă o dată preocuparea constantă pentru modernizarea actului medical și introducerea unor proceduri inovatoare în beneficiul pacienților.
sursa: Radio Blaj
foto: internet (cu rol ilustrativ)
