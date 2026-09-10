Se prelungesc restricțiile pe DN7 – Valea Oltului: Până când vor fi menținute interdicțiile
Se prelungesc restricțiile pe DN7 – Valea Oltului: Până când vor fi menținute interdicțiile
Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari, se prelungesc până la 15 noiembrie 2026, potrivit DRDP Craiova.
În intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone
,,Vă informăm că restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimănești – Căciulata și Câinenii Mari, se prelungesc până la 15 noiembrie 2026.
În continuare, în intervalul 08:00 – 17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.
Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor din șantier. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru respectarea restricțiilor!”, a transmis DRDP Craiova, joi, 10 septembrie 2026.
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