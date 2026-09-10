Accident rutier la Ocna Mureș: Biciclist, lovit de un autoturism pe strada 8 Martie din oraș
Accident rutier la Ocna Mureș: Biciclist, lovit de un autoturism pe strada 8 Martie din oraș
Un bărbat din Cluj-Napoca a acroșat cu autoturismul un biciclist, tot din Cluj-Napoca, pe strada 8 Martie din Ocna Mureș.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 septembrie 2026, în jurul orei 18.58, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, în timp ce conducea un autoturism, pe strada 8 Martie din orașul Ocna Mureș, l-ar fi acroșat pe un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa regulamentar pe bicicletă.
În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Atât conducătorul auto, cât și bărbatul, în vârstă de 53 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
În ambele cazuri, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-au petrecut evenimentele rutiere.
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