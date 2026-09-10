Bărbat de 68 de ani, din Ocna Mureș, prins băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost depistat sub influența alcoolului la volanul unui autoturism pe o stradă din Ocna Mures. În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,99 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, la data de 9 septembrie 2026, în jurul orei 20.20, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Unirea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din orașul Ocna Mureș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,99 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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