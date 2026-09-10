Video | Bărbat de 38 de ani, din Alba Iulia, reținut: Și-ar fi agresat partenera și ar fi amenințat cu moartea trei persoane

Bărbat de 38 de ani, din Alba Iulia, reținut: Și-ar fi agresat partenera și ar fi amenințat cu moartea trei persoane

Un bărbat de 38 de ani din Alba Iulia a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-ar fi agresat partenera și ar fi amenințat-o cu moartea. A amenințat cu moartea pe tatăl și sora acesteia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 septembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, amenințarea și violarea de domiciliu.

Din cercetări a reieșit că, la data de 8 septembrie 2026, bărbatul ar fi agresat-o fizic și ar fi lovit-o cu un obiect contondent, confecționat din lemn, pe partenera sa, în vârstă de 41 de ani. De asemenea, în noaptea de 8/9 septembrie, acesta l-ar fi amenințat cu moartea pe tatăl său, în vârstă de 56 de ani, din municipiul Alba Iulia, provocându-i acestuia o stare de temere. În aceeași noapte, bărbatul ar fi pătruns în locuința surorii partenerei sale, în vârstă de 43 de ani, și i-ar fi adresat amenințări cu moartea atât acesteia, cât și partenerei sale, pe care ar fi și agresat-o fizic.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie, amenințarea și violarea de domiciliu.

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