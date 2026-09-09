Undă verde pentru un proiect energetic major în Alba: Sistem de stocare în baterii de 36 MW în Sâncel și Blaj
Undă verde pentru un proiect energetic major în Alba: Sistem de stocare în baterii de 36 MW în Sâncel și Blaj
Investițiile în infrastructura energetică și în stabilizarea rețelei electrice de distribuție primesc un nou impuls în județul Alba. Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba a emis decizia etapei de încadrare pentru un proiec de construire a unui sistem de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) cu o capacitate de 144 MWh și o putere instalată de 36 MW.
Proiectul se va desfășura pe teritoriile administrative ale comunei Sâncel și municipiului Blaj.
Proiectul presupune amplasarea unui grup de baterii reîncărcabile de tip Lithium-Ion în containere dedicate. Pentru operarea automată și conectarea la Rețeaua Electrică de Distribuție (RED), ansamblul va include:
*Invertoare de rețea (on-grid), post și stație de transformare;
*Surse neîntreruptibile de alimentare (UPS backup) și un sistem automatizat de management al energiei (EMS);
*Sisteme de ventilație și răcire pe aer (AC).
Conectarea fizică la rețea se va realiza printr-un cablu subteran cu o lungime totală de 2.166 metri (dintre care 1.706 m în UAT Sâncel și 460 m în UAT Blaj), pozat în șanțuri protejate împotriva rozătoarelor prin cămăși metalice. Punctul final de racordare va fi stația de transformare 20/110 kV CEF Sâncel.
Conform documentației analizate în Comisia de Analiză Tehnică a DJM Alba, proiectul este amplasat în extravilan (pe terenuri arabile și drumuri de exploatare) și nu afectează arii naturale protejate din rețeaua Natura 2000, zone umede sau monumente istorice.
Efectele asupra mediului pe durata lucrărilor sunt evaluate ca fiind reduse și temporare. În faza de funcționare, sistemul va sprijini integrarea energiei din surse regenerabile în rețea, reducând necesitatea utilizării centralelor pe combustibili fosili pentru echilibrare și contribuind la diminuarea emisiilor de dioxid de carbon.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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