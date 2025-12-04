Liga 3, Seria 7, două derby-uri „de Alba”, la Cugir și pe „Cetate” | CSU Alba Iulia, joc extern cu Poli Timișoara, în penultima rundă a anului

Etapa a 16-a din Seria 7 a Ligii 3, penultima rundă din acest an, propune două derby-uri „de Alba”, la Cugir (vineri), unde se vor duela Metalurgistul și CIL Blaj, și pe „Cetate”, confruntare între CSM Unirea Alba Iulia și Hidro Mecanica Șugag (sâmbătă). Tot mâine, CSU Alba Iulia are confruntare externă cu Poli Timișoara.

*Metalurgistul Cugir (locul 4, 29 de puncte) – CIL Blaj (locul 9, 16 puncte), vineri, ora 14.00, „Arena CSO”, în tur 2-1. Confruntare interesantă între conjudețene, gazdele fiind la ultima reprezentație internă a anului. „Roș-albaștrii” sunt obligați să câștige în contexul luptei pentru accederea în play-off. Ambele combatante traversează momente bune, gazdele au 3 confruntări imbatabile (7 puncte), iar vizitatorii au câștigat două din ultimele 3 întâlniri. În „Mica Romă”, în tur, Metalurgistul Cugir a învins, scor 2-1, conturând un start perfect de stagiune, cu maximum de puncte în 5 etape.

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 37 de puncte) – Hidro Mecanica Șugag (locul 12, două puncte), sâmbătă, ora 14.00, „Cetate” (intrarea liberă), în tur 6-1. De Sfântul Nicolae, o întâlnire disproporționată între echipe situate la polii opuși ai ierarhiei. De altfel, vor fi față în față cea mai prolifică ofensivă a eșalonului (albaiulienii, cu 55 de goluri) și cea mai modestă defensivă de pe a treia scenă (oaspeții, 65 de goluri încasate), un joc în care se pune numai problema diferenței de scor. Uniriștii au câștigat toate cele 4 jocuri din retur și dispută ultimul joc al anului în fața fanilor.

*Știința Poli Timișoara (locul 2, 35 de puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 8, 16 puncte), sâmbătă, ora 14.00, „Electrica”, în tur 4-0. Meciul se dispută într-o săptămână de sărbătoare, gruparea „viola” aniversând 104 de la înființarea clubului (4 decembrie 1921). Gazdele sunt favorite, asta în condițiile în care au maximum de puncte pe teren propriu, fără a primi gol în cele 7 dispute interne (golaveraj 28-0). Oaspeții au pierdut 3 din ultimele 4 întâlniri susținute.

Secțiune Știri sub articolul principal

