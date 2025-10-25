Liga 3, Seria 7, CSU Alba Iulia – victorie după 7 runde! Hidro Mecanica Șugag, cu un nou antrenor, Radu Andone, eșec acasă
Liga 3, Seria 7, CSU Alba Iulia – victorie după 7 runde! Hidro Mecanica Șugag, cu un nou antrenor, Radu Andone, eșec acasă, în penultima rundă a turului
CSU Alba Iulia a învins la Hațeg pe Unirea DMO, scor 3-1 (1-0), punând punct unei perioade de criză, cu un singur punct acumulat în 7 partide. Pentru vizitatori au punctat Velțan, Mihai și Stănilă. Momentul cheia al jocului a fost penalty-ul apărat de Pauletti (78), la scorul de 1-2, a evitat egalarea
Citește și: Derby „de Alba”, CSU Alba Iulia – Metalurgistul Cugir 2-2 (1-1) | Studenții au reușit o remiză-surpriză în fața „roș-albaștrilor”!
Hidro Mecanica Șugag (locul 12, un punct) – Unirea Sântana 0-2 (0-1)
Nou-promovata a abordat confruntarea cu un nou antrenor principal, Radu Andone, care l-a substituit pe Ionuț Neag, aceste demisionând după acel 0-6 de la Blaj. Arădenii nici nu concepeau să plece fără 3 puncte din descinderea în fieful celei mai modeste formații din eșalonul terț. În Liga 3, Hidro Mecanica Șugag are un singur punct și 9 eșecuri consecutive!
Cele două conjudețene se vor înfrunta vineri, 31 octombrie, la ora 14.00, pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș
