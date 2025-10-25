Liga 3, Seria 7, CSU Alba Iulia – victorie după 7 runde! Hidro Mecanica Șugag, cu un nou antrenor, Radu Andone, eșec acasă, în penultima rundă a turului

CSU Alba Iulia a învins la Hațeg pe Unirea DMO, scor 3-1 (1-0), punând punct unei perioade de criză, cu un singur punct acumulat în 7 partide. Pentru vizitatori au punctat Velțan, Mihai și Stănilă. Momentul cheia al jocului a fost penalty-ul apărat de Pauletti (78), la scorul de 1-2, a evitat egalarea

Hidro Mecanica Șugag (locul 12, un punct) – Unirea Sântana 0-2 (0-1)

Nou-promovata a abordat confruntarea cu un nou antrenor principal, Radu Andone, care l-a substituit pe Ionuț Neag, aceste demisionând după acel 0-6 de la Blaj. Arădenii nici nu concepeau să plece fără 3 puncte din descinderea în fieful celei mai modeste formații din eșalonul terț. În Liga 3, Hidro Mecanica Șugag are un singur punct și 9 eșecuri consecutive!

Cele două conjudețene se vor înfrunta vineri, 31 octombrie, la ora 14.00, pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI