Liga 3, etapa 7: Unirea Ungheni – CSU Alba Iulia | Studenții încearcă să dea lovitura

Azi, ora 15.00, un alt derby “de Alba” pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia (locul 10, 3 puncte) versus CS Ocna Mureș (locul 6, cu 5 puncte mai mult).

Partida contând pentru etapa a 7-a a Ligii 3 este prima pe care “alb-negrii” o abordează în acest campionat din postura de “lanternă roșie”.

Echipe probabile:

CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Dehelean, E. Codrea, Circov – Mâlnă – Temdieu, Benkirat, C. Cristea/ cpt, Indrei – Agbomoniyi; rezerve N. Itu, Oneț, Harangozo, Sebaș, An. Moldovan, Epure, C. Dănilă, Fetița, Cîrloanță, Lupea. Antrenor Marcel Rusu.

CS Ocna Mureș: R. Stângă – Gorba, Cimpoieșu, Paleoca, D. Mic – G. Goronea, Al. Giurgiu/ cpt, Socaci – Căt. Creț, Ceaca, An. Coman; rezerve Cadar, Cioargă, Al. Țăranu, Roman, Guț, Bucșa, Coltor, Oprinca. Antrenor Dan Roman.

Arbitri L. Rășteanu, M. Barbu, P. Barbu (toți Craiova) Observatori G. Szabo (Cluj-Napoca), Cr. Gîț (Deva)