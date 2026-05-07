Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, finală pe „Cetate” pentru locul 2!!! Vineri, Metalurgistul, acasă cu Unirea Tășnad și conjudețenele din play-out
Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, finală pe „Cetate” pentru locul 2, sâmbătă, ora 18.00!!! Vineri, Metalurgistul, acasă cu Unirea Tășnad și conjudețenele din play-out
Fără doar și poate, în prim-planul weekend-ului fotbalistic se regăsește confruntarea de sâmbătă, de pe „Cetate”, la ora 18.00, în etapa a șasea a play-off-ului eșalonului terț, între CSM Unirea Alba Iulia și SCM Zalău, aflate la egalitate de puncte, o veritabilă finală pentru locul 2 al Seriei 4, care asigură prezența la barajul de promovare în Liga 2.
Citește și: FOTO: SCM Zalău – CSM Unirea Alba Iulia 1-0 (1-0) | „Alb-negrii”, pas fals și primul eșec sub comanda lui Militaru!
Vineri, Metalurgistul Cugir are dispută internă cu Unirea Tășnad, iar conjudețenele din play-out evoluează în deplasare în penultima rundă, pentru CIL Blaj fiind ultima reprezentație stagională.
*Progresul Pecica (locul 3, 35 de puncte) – CIL Blaj (locul 4, 34 de puncte), vineri, ora 15.00, play-out, pe „Progresul”.
Elevii lui Daniel Tătar vor intra mai devreme cu o săptămână în vacanță, iar echipa din „Mica Romă” încheie sezonul curent cu o descindere în fieful vecinei din ierarhie, cu un punct mai mult. Vizitatorii sunt neînvinși de 3 întâlniri (5 puncte), nu pot conta pe Istrate (indisponibil), dar va reveni Cîrstean. În sezonul regular gazdele și-au împărțit succesele (1-0 în Arad, 3-0 la Blaj, în 12 decembrie, ultimul joc al anului trecut). Arădenii s-au odihnit etapa precedentă și vor lipsi Șiclovan și Budihală (suspendați).
*Metalurgistul Cugir (locul 7, 10 puncte) – Unirea Tășnad (locul 5, 17 puncte), vineri, ora 18.00, play-off, pe „Arena CSO”.
După două deplasări consecutive, „roș-albaștrii” revin în fața fanilor. Formația condusă de Lucian Itu, fără spaniolul Sanchez – accidentat, este în criză, cu 4 insuccese la rând și 6 etape în care nu a câștigat (două puncte acumulate). Sătmărenii s-au impus cu 2-1 în jocul direct din Vinerea Mare și speră în continuare la poziția secundă, fiind la o „lungime” în urma trio-ului SCM Zalău, CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj.
*CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 2, 41 de puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 5, 31 de puncte), vineri, ora 18.00, play-out, pe „Emilian Pavel”.
Ultima deplasare a campionatului pentru universitari, ce au tot lotul la dispoziție. Amfitrionii nu s-au mai impus de 3 partide (două remize consecutive, ultima, 1-1 la Blaj), iar „alb-albaștrii” se mândresc că nu au pierdut în această fază a campionatului, totalizând 6 jocuri fără înfrângere (ultimul eșec, acum aproape două luni, 0-3 pe „Cetate”). Bănățenii s-au impus în ambele dispute derulate anul trecut, 2-0, respectiv 3-1 pe „Pielarul” (runda ce a tras cortina peste 2025).
*CSM Unirea Alba Iulia (locul 3, 18 puncte) – SCM Zalău (locul 2, 18 puncte), sâmbătă, ora 18.00, play-off, pe „Cetate”.
O confruntare cu o miză uriașă pentru divizionarele terțe ce speră să ajungă la barajul pentru accederea în eșalonul superior. „Alb-negrii”, la care este incert Szijj, revin acasă după două remize externe cu același scor, 1-1, cu Sănătatea Cluj și Minaur Baia Mare, având în față un examen capital. Arde clasamentul pentru cele două rivale, punctele cântărind enorm în lupta pentru promovare, întrucât orice rezultat reprezintă o lovitură directă dată contracandidatei. Oaspeții au 3 victorii din ultimele 4 întlniri și un singur gol încasat (0-1 la Timișoara).
Ultima înfrângere a albaiulienilor (primul eșec din mandatul lui Dragoș Militaru) s-a produs tocmai în Sălaj, 0-1, în Vinerea Mare, la finele unei evoluții modeste, acum o lună. Va fi o confruntare specială atât pentru portarul albaiulian Dinu Moldovan, adversar al formației din orașul natal, dar și pentru magazinerul Trandafir „Joe” Croitoru, s-a pensionat, a aniversat recent vârsta de 61 de ani și va da lovitura simbolică de începere.
Foto: CSM Unirea Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
VIDEO: Nicolae Stanciu, la 33 de ani! Aniversare specială pentru fotbalistul din Alba, căpitanul României!
Nicolae Stanciu, la 33 de ani! Aniversare specială pentru fotbalistul din Alba, căpitanul României! Nicolae Stanciu, fotbalistul din Alba, căpitanul echipei naționale a României, împlinește azi, 7 mai 2026, vârsta de 33 de ani Citește și: Albaiulianul Nicolae Stanciu, în Top 10 celor mai selecționați „tricolori”! Lotul României pentru partidele cu Moldova și Austria Născut […]
Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul mijlocaș de la FCSB, revenit pe gazon după un an! Crescut în Spania, jucătorul de 17 ani este un mare talent al fotbalului românesc
Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul mijlocaș de la FCSB, s-a întors pe gazon după un an, pauză cauzată de o accidentare gravă! Crescut în Spania, jucătorul de 17 ani este un mare talent al fotbalului românesc Albaiulianul Alexandru Zahan, promițătorul jucător al FCSB, a revenit pe gazon după un an. Crescut în Spania, Alexandru Zahan (17 […]
FOTO: Corvinul Hunedoara, promovare pe prima scenă după 34 de ani! Printre protagoniști, Fl. Ilie, Bradu, Crăciun și Kilyen, reprezentanții Albei
Corvinul Hunedoara, promovare pe prima scenă după 34 de ani! Sărbătoare lângă furnale! Printre protagoniști, Florin Ilie, Antonio Bradu, Cătălin Crăciun și Szabolcs Kilyen, reprezentanții Albei Corvinul Hunedoara petrece, iar orașul de lângă furnale se bucură iar de aerul elitei. Promovarea în SuperLigă a venit acasă, în fața unui stadion plin, după derby-ul cu FC […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
S.O.S. va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan. Diana Șoșoacă: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul”
S.O.S. va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan. Diana Șoșoacă: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul” Diana Șoșoacă a anunțat...
7 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Traficul este restricționat joi, 7 mai 2026, între orele 7.00...
Știrea Zilei
Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul, REȚINUT de polițiști
Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia....
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine...
Curier Județean
Alocații pentru copii 2026 | Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS
Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS Agenția Județeană pentru...
7 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
7 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
Comunicat | SC APA CTTA SA Alba accelerează tranziția către energie verde
SC APA CTTA SA Alba accelerează tranziția către energie verde SC APA CTTA SA Alba a semnat Contractul de finanțare...
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum...
Opinii Comentarii
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...