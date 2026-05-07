Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, finală pe „Cetate” pentru locul 2!!! Vineri, Metalurgistul, acasă cu Unirea Tășnad și conjudețenele din play-out

Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia – SCM Zalău, finală pe „Cetate” pentru locul 2, sâmbătă, ora 18.00!!! Vineri, Metalurgistul, acasă cu Unirea Tășnad și conjudețenele din play-out

Fără doar și poate, în prim-planul weekend-ului fotbalistic se regăsește confruntarea de sâmbătă, de pe „Cetate”, la ora 18.00, în etapa a șasea a play-off-ului eșalonului terț, între CSM Unirea Alba Iulia și SCM Zalău, aflate la egalitate de puncte, o veritabilă finală pentru locul 2 al Seriei 4, care asigură prezența la barajul de promovare în Liga 2.

Vineri, Metalurgistul Cugir are dispută internă cu Unirea Tășnad, iar conjudețenele din play-out evoluează în deplasare în penultima rundă, pentru CIL Blaj fiind ultima reprezentație stagională.

*Progresul Pecica (locul 3, 35 de puncte) – CIL Blaj (locul 4, 34 de puncte), vineri, ora 15.00, play-out, pe „Progresul”.

Elevii lui Daniel Tătar vor intra mai devreme cu o săptămână în vacanță, iar echipa din „Mica Romă” încheie sezonul curent cu o descindere în fieful vecinei din ierarhie, cu un punct mai mult. Vizitatorii sunt neînvinși de 3 întâlniri (5 puncte), nu pot conta pe Istrate (indisponibil), dar va reveni Cîrstean. În sezonul regular gazdele și-au împărțit succesele (1-0 în Arad, 3-0 la Blaj, în 12 decembrie, ultimul joc al anului trecut). Arădenii s-au odihnit etapa precedentă și vor lipsi Șiclovan și Budihală (suspendați).

*Metalurgistul Cugir (locul 7, 10 puncte) – Unirea Tășnad (locul 5, 17 puncte), vineri, ora 18.00, play-off, pe „Arena CSO”.

După două deplasări consecutive, „roș-albaștrii” revin în fața fanilor. Formația condusă de Lucian Itu, fără spaniolul Sanchez – accidentat, este în criză, cu 4 insuccese la rând și 6 etape în care nu a câștigat (două puncte acumulate). Sătmărenii s-au impus cu 2-1 în jocul direct din Vinerea Mare și speră în continuare la poziția secundă, fiind la o „lungime” în urma trio-ului SCM Zalău, CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj.

*CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 2, 41 de puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 5, 31 de puncte), vineri, ora 18.00, play-out, pe „Emilian Pavel”.

Ultima deplasare a campionatului pentru universitari, ce au tot lotul la dispoziție. Amfitrionii nu s-au mai impus de 3 partide (două remize consecutive, ultima, 1-1 la Blaj), iar „alb-albaștrii” se mândresc că nu au pierdut în această fază a campionatului, totalizând 6 jocuri fără înfrângere (ultimul eșec, acum aproape două luni, 0-3 pe „Cetate”). Bănățenii s-au impus în ambele dispute derulate anul trecut, 2-0, respectiv 3-1 pe „Pielarul” (runda ce a tras cortina peste 2025).

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 3, 18 puncte) – SCM Zalău (locul 2, 18 puncte), sâmbătă, ora 18.00, play-off, pe „Cetate”.

O confruntare cu o miză uriașă pentru divizionarele terțe ce speră să ajungă la barajul pentru accederea în eșalonul superior. „Alb-negrii”, la care este incert Szijj, revin acasă după două remize externe cu același scor, 1-1, cu Sănătatea Cluj și Minaur Baia Mare, având în față un examen capital. Arde clasamentul pentru cele două rivale, punctele cântărind enorm în lupta pentru promovare, întrucât orice rezultat reprezintă o lovitură directă dată contracandidatei. Oaspeții au 3 victorii din ultimele 4 întlniri și un singur gol încasat (0-1 la Timișoara).

Ultima înfrângere a albaiulienilor (primul eșec din mandatul lui Dragoș Militaru) s-a produs tocmai în Sălaj, 0-1, în Vinerea Mare, la finele unei evoluții modeste, acum o lună. Va fi o confruntare specială atât pentru portarul albaiulian Dinu Moldovan, adversar al formației din orașul natal, dar și pentru magazinerul Trandafir „Joe” Croitoru, s-a pensionat, a aniversat recent vârsta de 61 de ani și va da lovitura simbolică de începere.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

