7 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
7 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri acționează joi, 7 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Alocații pentru copii 2026 | Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS
Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba a transmis joi, că sumele aferente lunii aprilie 2026 au fost decontate astăzi, 7 mai 2026. Astfel, alocatia de stat pentru copii; indemnizația de creștere a copilului; stimulentul de inserție; […]
FOTO | Mihai Almășan, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul de Interpretare Instrumentală „Timotei Popovici”
Mihai Almășan, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul de Interpretare Instrumentală „Timotei Popovici” Elevul Mihai Almășan, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, a obținut Premiul I la Concursul de Interpretare Instrumentală „Timotei Popovici”, desfășurat la Sibiu. Performanța a fost realizată sub […]
FOTO | Eleve de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, participare cu succes la o sesiune studențească de comunicări științifice la matematică, la Sibiu: ,,Ore de cercetare, calcule riguroase și mult curaj”
Eleve de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, participare cu succes la o sesiune studențească de comunicări științifice la matematică, la Sibiu: ,,Ore de cercetare, calcule riguroase și mult curaj” Indreș Larisa, din clasa a a XI-a B, profil matematică – informatică intensiv și echipa formată din elevele clasei a VI-a A, Brad Bianca Maria […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
S.O.S. va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan. Diana Șoșoacă: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul”
S.O.S. va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan. Diana Șoșoacă: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul” Diana Șoșoacă a anunțat...
7 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Traficul este restricționat joi, 7 mai 2026, între orele 7.00...
Știrea Zilei
Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul, REȚINUT de polițiști
Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia....
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine...
Curier Județean
Alocații pentru copii 2026 | Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS
Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS Agenția Județeană pentru...
7 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
7 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
Comunicat | SC APA CTTA SA Alba accelerează tranziția către energie verde
SC APA CTTA SA Alba accelerează tranziția către energie verde SC APA CTTA SA Alba a semnat Contractul de finanțare...
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum...
Opinii Comentarii
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...