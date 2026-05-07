Alocații pentru copii 2026 | Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS

Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba a transmis joi, că sumele aferente lunii aprilie 2026 au fost decontate astăzi, 7 mai 2026.

Astfel, alocatia de stat pentru copii; indemnizația de creștere a copilului; stimulentul de inserție; indemnizația de acomodare, urmează să ajungâ, în curând, în conturile beneficiarilor.

,,În atenția beneficiarilor noștri:

Sumele aferente lunii APRILIE 2026, reprezentând: alocatia de stat pentru copii; indemnizația de creștere a copilului; stimulentul de inserție; indemnizația de acomodare, au fost decontate astazi, 07/05/2026. Mâine 08/05/2026 toți beneficiarii, cu încasarea în conturi a acestor prestații sociale, din județul Alba, vor avea banii în bănci”, se arată în mesajul publicat de AJPIS Alba.

