Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul, REȚINUT de polițiști

O tânără de 21 de ani a fost bătută de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul a fost reținut de polițiști.

Potrivit IPJAlba, la data de 6 mai 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 6 mai 2026, o tânără de 21 de ani, în timp ce se afla pe malul râului Ampoi, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu și al consumului de alcool, ar fi fost agresată fizic de bărbatul, în vârstă de 25 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

