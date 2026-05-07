Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul, REȚINUT de polițiști
Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul, REȚINUT de polițiști
O tânără de 21 de ani a fost bătută de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul a fost reținut de polițiști.
Potrivit IPJAlba, la data de 6 mai 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 6 mai 2026, o tânără de 21 de ani, în timp ce se afla pe malul râului Ampoi, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu și al consumului de alcool, ar fi fost agresată fizic de bărbatul, în vârstă de 25 de ani.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina Alba Iulia se pregătește să găzduiască și în 2026 unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale verii – Festivalul AlbaFest 2026. În weekendul 12-14 iunie, pe scena din Piața Cetății […]
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial
Noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Ce profil trebuie să aibă cei trei administratori. Anunț oficial Primăria Alba Iulia a publicat marți, 5 mai 2026 un anunț cu privire la profilul pe care trebuie să-l aibă cei trei administratori ai noii companii de transport a administrației locale. Administrarea societății se va face, respectându-se […]
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat găsit mort pe o bancă din oraș. Medicii nu au mai putut face nimic Un bărbat a fost găsit inconștient pe o bancă de pe strada Victoriei, din Cugir, astăzi, 5 mai 2026. Polițiștii din oraș au fost anunțați cu privire la acest eveniment prin SNUAU 112. Din nefericire, salvatorii ajunși […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
S.O.S. va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan. Diana Șoșoacă: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul”
S.O.S. va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan. Diana Șoșoacă: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul” Diana Șoșoacă a anunțat...
7 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Traficul este restricționat joi, 7 mai 2026, între orele 7.00...
Știrea Zilei
Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia. Agresorul, REȚINUT de polițiști
Tânără de 21 de ani, BĂTUTĂ de un bărbat de 25 de ani, pe malul râului Ampoi, la Alba Iulia....
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine în Cetatea Alba Carolina
12-14 iunie 2026 | AlbaFest 2026, în Piața Cetății din Alba Iulia. Cel mai așteptat eveniment muzical al anului revine...
Curier Județean
Alocații pentru copii 2026 | Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS
Când intră banii în conturi în luna mai în Alba. Anunțul de ultimă oră făcut de AJPIS Agenția Județeană pentru...
7 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
7 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
Politică Administrație
Comunicat | SC APA CTTA SA Alba accelerează tranziția către energie verde
SC APA CTTA SA Alba accelerează tranziția către energie verde SC APA CTTA SA Alba a semnat Contractul de finanțare...
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum s-ar putea ajunge la alegeri anticipate
Ce puteri mai are Ilie Bolojan și Guvernul interimar: Care este procedura de formare a unui nou Guvern și cum...
Opinii Comentarii
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...