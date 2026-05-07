Actualitate

Cătălin Predoiu insistă ca PNL să rămână la guvernare: „Un partid care are 14% rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier”

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Cătălin Predoiu insistă ca PNL să rămână la guvernare: „Un partid care are 14% rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier”

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu susţine în continuare ideea de a rămâne la guvernare şi a negat că i s-ar fi propus să devină noul premier al PNL.

Cătălin Predoiu a explicat, joi, 7 mai 2026 că votul din şedinţa PNL – unde s-a adoptat o rezoluţie care prevede ca PSD să-şi asume guvernarea, dacă a dărâmat Guvernul – „exprimă poziţia unanimă, solidară, în PNL, vis-a-vis de gestul PSD de a iniţia şi susţine această moţiune în asociere cu AUR”.

„Votul acesta a fost cât se poate de logic şi de firesc, din punctul meu de vedere, cu toate acestea, am explicat şi în şedinţă, şi rămân la aceeaşi părere, că abandonul responsabilităţii de a guverna România, alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice şi care pot garanta că România va continua îmbrăţişarea acestor valori şi dezvoltarea unor parteneriate pe care şi le-a construit, este cea mai bună soluţie”, a declarat Predoiu.

Acesta a explicat şi că „aceasta a fost şi ideea iniţială a coaliţiei, şi anume de a trece peste diferenţe politice, de a trece peste un trecut complicat între toate partidele prezente din coaliţie (…) raţiunea ei era nu de a face o competiţie politică, nu de a avea confruntare politică, n-aveam alegeri în faţă, aveam o serie de responsabilităţi, de măsuri care trebuiau asumate şi implementate”.

Cătălin Predoiu a negat că i s-ar fi propus să devină noul premier al PNL, în condiţiile în care ar continua coaliţia, aşa cum cere PSD.

„Răspunsul scurt este nu. Nu, nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi, nici înainte de şedinţă şi nici după, ca să fie limpede. Şi nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta. Ceea ce ne preocupă, în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării”, a mai declarat Predoiu.

„Un partid care are 14% în acest moment, rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier”, a subliniat Cătălin Predoiu.

El a adăugat că ar fi necesară „o consultare mai largă” în partid cu privire la traiectoria care ar trebui urmată de liberali.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

S.O.S. va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan. Diana Șoșoacă: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

7 mai 2026

De

S.O.S. va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan. Diana Șoșoacă: „După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul” Diana Șoșoacă a anunțat joi, 7 mai 2026, că partidul S.O.S. România va iniția procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în […]

Citește mai mult

Actualitate

7 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

7 mai 2026

De

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Traficul este restricționat joi, 7 mai 2026, între orele 7.00 și 20.00, pe Autostrada A1, la Miercurea Sibiului.  Se execută lucrări de reparații suprafețe carosabile. Banda 1 și banda de urgență sunt restricționate pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu). Se circulă îngreunat pe banda 2 a […]

Citește mai mult

Actualitate

Consumul, în prăbușire în România: Scădere comparabilă cu cea din pandemie, accentuată continuu de la începutul lui 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

7 mai 2026

De

Consumul, în prăbușire în România: Scădere comparabilă cu cea din pandemie, accentuată continuu de la începutul lui 2026 Consumul românilor continuă să scadă, pentru a opta lună consecutiv, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) joi, 7 mai 2026. Datele INS arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, ajustat în […]

Citește mai mult