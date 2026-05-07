Cătălin Predoiu insistă ca PNL să rămână la guvernare: „Un partid care are 14% rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier”
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu susţine în continuare ideea de a rămâne la guvernare şi a negat că i s-ar fi propus să devină noul premier al PNL.
Cătălin Predoiu a explicat, joi, 7 mai 2026 că votul din şedinţa PNL – unde s-a adoptat o rezoluţie care prevede ca PSD să-şi asume guvernarea, dacă a dărâmat Guvernul – „exprimă poziţia unanimă, solidară, în PNL, vis-a-vis de gestul PSD de a iniţia şi susţine această moţiune în asociere cu AUR”.
„Votul acesta a fost cât se poate de logic şi de firesc, din punctul meu de vedere, cu toate acestea, am explicat şi în şedinţă, şi rămân la aceeaşi părere, că abandonul responsabilităţii de a guverna România, alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice şi care pot garanta că România va continua îmbrăţişarea acestor valori şi dezvoltarea unor parteneriate pe care şi le-a construit, este cea mai bună soluţie”, a declarat Predoiu.
Acesta a explicat şi că „aceasta a fost şi ideea iniţială a coaliţiei, şi anume de a trece peste diferenţe politice, de a trece peste un trecut complicat între toate partidele prezente din coaliţie (…) raţiunea ei era nu de a face o competiţie politică, nu de a avea confruntare politică, n-aveam alegeri în faţă, aveam o serie de responsabilităţi, de măsuri care trebuiau asumate şi implementate”.
Cătălin Predoiu a negat că i s-ar fi propus să devină noul premier al PNL, în condiţiile în care ar continua coaliţia, aşa cum cere PSD.
„Răspunsul scurt este nu. Nu, nu s-a discutat acest lucru deloc de către colegi, nici înainte de şedinţă şi nici după, ca să fie limpede. Şi nici de alte tipuri de măsuri de genul ăsta. Ceea ce ne preocupă, în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării”, a mai declarat Predoiu.
„Un partid care are 14% în acest moment, rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier”, a subliniat Cătălin Predoiu.
El a adăugat că ar fi necesară „o consultare mai largă” în partid cu privire la traiectoria care ar trebui urmată de liberali.
