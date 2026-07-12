„Lift pentru viață” – Câte două blocuri din fiecare municipiu reședință de județ dotate cu lifturi în etapa-pilot a programului

Accesul în locuințele din România situate la etajele superioare reprezintă o provocare pentru mulți locatari din blocurile construite înainte de 1990, mai ales pentru persoanele în vârstă sau cu dificultăți de deplasare. În acest context, Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață” a fost adoptat de Camera Deputaților și urmărește să ofere finanțare pentru montarea de lifturi și alte soluții de accesibilizare în imobilele care nu au fost prevăzute cu ascensoare încă din faza de proiectare.

Programul „Lift pentru viață” începe cu o etapă-pilot

Plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege privind Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață”, după ce inițiativa fusese aprobată anterior de Senat, pe 30 martie 2026.

Programul este destinat condominiilor cu cel puțin trei niveluri supraterane, construite până la 31 decembrie 1989, care nu au fost prevăzute din construcție cu lift. În funcție de particularitățile fiecărei clădiri, lucrările finanțate pot include montarea de lifturi, platforme elevatoare, scări mecanizate sau rampe de acces.

Implementarea va fi coordonată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Prima fază a programului va avea caracter de proiect-pilot și se va desfășura pe o perioadă de 18 luni. În această etapă vor putea fi accesibilizate cel mult 100 de condominii, finanțarea urmând să fie asigurată cu prioritate din fonduri europene. Vor putea fi selectate câte două blocuri din fiecare municipiu reședință de județ și din fiecare subdiviziune administrativ-teritorială a Capitalei.

Ulterior, programul ar urma să fie extins la toate blocurile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Cine va avea prioritate la finanțare

Proiectul stabilește și criteriile după care vor fi alese imobilele care vor beneficia cu prioritate de finanțare.

Vor avea întâietate blocurile în care locuiește la etaj cel puțin o persoană vârstnică, o persoană cu mobilitate redusă, o persoană cu dizabilități locomotorii sau o familie care are în îngrijire un copil antepreșcolar ori preșcolar.

De asemenea, ordinea de prioritate va ține cont de numărul persoanelor aflate în aceste situații, de regimul de înălțime al clădirii și de anul în care aceasta a fost construită.

Finanțarea va fi nerambursabilă și va putea proveni din fonduri europene dedicate proiectelor pentru locuințe, transferuri de la bugetul de stat, bugetele autorităților locale, precum și din donații, sponsorizări și alte surse legal constituite. Totodată, autoritățile locale vor putea decide ca și contribuția din bugetele proprii să fie acordată tot sub formă de finanțare nerambursabilă.

Există însă și excepții. Nu vor putea beneficia de finanțare monumentele istorice și clădirile încadrate în clasele de risc seismic RsI și RsII care nu au fost consolidate. În schimb, blocurile incluse în Programul național de consolidare seismică vor putea realiza în același timp atât lucrările de consolidare, cât și cele de accesibilizare.

Reacțiile locatarilor și dificultățile semnalate

Anunțul privind montarea lifturilor în blocurile vechi a stârnit reacții diferite în rândul locatarilor.

Unii consideră că inițiativa este una necesară, în special pentru persoanele în vârstă și pentru cei care au probleme de sănătate.

„Cu siguranță, este foarte bun, pentru ca sunt atâtea probleme, și de sănătate”, spune un domn.

Alții privesc însă proiectul cu rezerve.

„Nu prea cred că s-ar putea concretiza așa ceva”, este părerea unei persoane intervievate.

Există și locatari care nu consideră că montarea lifturilor reprezintă o necesitate.

„Momentan, aceste lifturi nu au nicio utilitate. De ce vă spun treaba asta?! Patru etaje sunt sănătate pentru pensionari și tineret”, afirmă un alt locatar.

Și reprezentanții asociațiilor de proprietari atrag atenția asupra dificultăților tehnice pe care le-ar putea întâmpina proiectul.

„Marea majoritate a blocurilor făcute pe timpul lui Ceausescu nu au acces din exterior la casa scării. Trebuie făcută expertiza tehnică. Daca sunt blocuri turnate monolit, atunci trebuie spartă din structura de rezistență”, explică Constantin Ionescu, reprezentantul unei asociații de proprietari din Buzău.

Specialiștii spun că există soluții tehnice

Inginerii constructori susțin că instalarea lifturilor este posibilă în anumite situații, însă soluțiile diferă în funcție de configurația fiecărui imobil.

„Se executa liftul cu o structură metalică în fața scării de intrare în bloc și se accede la nivelul palierelor. Este posibil, dar trebuie să existe spațiu. Montarea liftului în interiorul blocului, deci un tub de lift în interiorul blocului, e o problemă mai complicată”, explică Viorel Constantinescu, inginer constructor.

Potrivit informațiilor prezentate, specialiștii apreciază că lifturile nu ar afecta structura de rezistență a clădirilor, însă acestea nu pot fi montate la orice tip de bloc.

Etapa-pilot a programului prevede montarea a 100 de lifturi, fiecare având o valoare estimată la 50.000 de euro. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene, bugete locale și donații.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE