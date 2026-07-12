Curier Județean

FOTO | Continuă mobilizarea în Alba pentru căutarea persoanei dispărute dintr-un centru din Galda de Jos. Bărbatul este cunoscut cu probleme psihice

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

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Continuă mobilizarea în Alba pentru căutarea persoanei dispărute dintr-un centru din Galda de Jos. Bărbatul este cunoscut cu probleme psihice

Și astăzi, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, împreună cu celelalte forțe implicate, continuă activitățile de căutare a bărbatului dispărut, acesta nefiind identificat până în acest moment.

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În sprijinul polițiștilor acționează efective din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, precum și voluntari.

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Persoanele care dețin informații ce ar putea conduce la identificarea bărbatului sunt rugate să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Reamintim faptul că bărbatul se afla instituționalizat într-un centru din localitatea Galda de Jos și a plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Este vorba despre MIHEȚ EUGEN FĂNEL, în vârstă de 55 de ani, din orașul Câmpeni, cunoscut cu afecțiuni psihice.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

• 1,80 m înălțime;
• Aproximativ 90 de kilograme;
• Ochi căprui;
• Față ovală.

Acesta poartă un hanorac verde, blugi albaștri și un tricou verde cu inscripții.

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