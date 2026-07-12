Curier Județean

Scandal la Șard: Trei bărbați reținuți de polițiști după ce s-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele în locuința unuia dintre ei

Ioana Oprean

Publicat

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Scandal la Șard: Trei bărbați reținuți de polițiști după ce s-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele în locuința unuia dintre ei

Trei bărbați din Șard au fost reținuți de polițiști după ce s-au luat la bătaie cu pumnii și picioarele în locuința unuia dintre ei, din cauza unor discuții în contradictoriu.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 12 iulie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 25 și 42 de ani, toți din localitatea Șard, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 11/12 iulie 2026, cei trei bărbați, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, în timp ce se aflau la domiciliul bărbatului de 42 de ani, și-ar fi aplicat reciproc lovituri cu pumnii și picioarele.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

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