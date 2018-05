Licitația pentru lucrările de restaurare a corpului principal al Palatului Principilor din Alba Iulia se reia

Primăria Municipiului Alba Iulia face cunoscută reluarea procedurii de licitație a lucrărilor de restaurare și valorificare a corpului Principal al Palatului Principilor, prin proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal E“.

Procedura a fost reluată imediat ce municipalitatea a primit decizia finală favorabilă din partea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, după ce a declarat toate cele trei oferte depuse la prima licitație ca neconforme, atât cu cerințele din caietul de sarcini cât și cu nevoia de experiență pe care trebuie să o probeze pentru a executa o lucrare într-un sit de patrimoniu de categoria A de importanță.

Primăria mizează în continuare pe înscrierea în competiție a unor firme specializate în lucrări de restaurare, tâmplărie specială sau refacere de pictură, care nu s-au prezentat la prima licitație.

Anunțul de licitație este publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice-SICAP. Termenul limită de depunere a ofertelor este 6 iunie 2018.

Proiectul va presupune lucrări de consolidare, conservare, restaurare – inclusiv picturi murale decorative, dotări interioare și expoziționale. Obiectivele majore ale proiectului vizează conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia — Centru Expozițional Corp Principal ‘E’, în suprafață de 3113,64 metri pătrați, prin lucrări de consolidare, conservare, restaurare dotări interioare și amenajări expoziționale, în vederea valorificării durabile în acord cu statutul său istoric cu valențe naționale și europene. O bijuterie a Transilvaniei Palatul Principilor, ridicat în secolul al XV-lea, este considerat de către specialiști cea mai importantă clădire administrativă din Transilvania și îmbină mai multe stiluri arhitectonice: gotic, renascentist și baroc.

Edificiul emblematic din Cetatea Alba Carolina şi-a trăit gloria în vremea Principatului Transilvaniei, când timp de peste 150 de ani (1541-1699), soarta regiunii a fost dirijată de la Alba Iulia. Se înţelege de la sine că reşedinţa principilor a constituit pe parcursul epocii centrul şi cea mai importantă scenă a vieţii politice din Transilvania. Palatul din zilele noastre, aflat în stare de conservare, are șapte corpuri și reprezintă cam 2/3 din ceea ce a fost în epoca premodernă reşedinţa principilor Transilvaniei. Chiar şi astfel segmentat, Alba Iulia are în acest ansamblu un monument unic în Transilvania.

Creșterea numărului de turiști Funcțiunile propuse prin proiectul amintit sunt culturale și sunt considerate de specialiști potrivite atât pentru clădire ca monument istoric, cât și pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști. În primul rând, se dorește amenajarea unui Muzeu al Principatului Transilvaniei.

Se vor avea în vedere atât etapele de construcție a clădirii, cât și picturile valoroase din epoci diferite care pot fi conservate in situ. Potrivit istoricilor implicați în cercetarea Palatului, Muzeul ar aduce în atenția publicului larg cel puțin 200 de ani de istorie a Transilvaniei

Pe termen lung, proiectul va aduce un plus de valoare pe toate planurile, de la serviciile culturale, comerciale, de turism, alimentaţie publică, în plan local, și ulterior la dezvoltarea economică şi culturală pe plan judeţean, regional şi naţional. Se vor crea produse culturale noi, prin diversificarea ofertelor de turism, alimentaţie şi cazare publică, prin faptul că va deveni un pol catalizator, de convergenţă şi atracţie pentru turişti. Prin poiect sunt gândite și pârghii prin care se urmărește creșterea constantă a numărul de vizitatori, după finalizarea lucrărilor de restaurare a corpului principal al Palatului Principilor: de la circa 2.000 acum, la 26.000 după primul an de implementare a proiectului și la peste 60.000, după încă cinci ani. Proiectul „Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal E“, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către Municipiul Alba Iulia și are o valoare totală de peste 21,7 milioane de lei, din care 20,6 milioane de lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.