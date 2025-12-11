Liceul cu Program Sportiv Sebeș, deplasare în Turcia și turneu în Cehia
Liceul cu Program Sportiv Sebeș, deplasare în Turcia și turneu în Cehia, cu grupa de Under 10
După încheierea sezonului oficial, în ultima partidă, în Cupa României Under 19, o calificare în sferturile de finală, după 6-0 în deplasare cu Gloria Arad, reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Sebeș au parte de acțiuni internaționale, în Turcia și Cehia.
Citește și: FOTO: LPS Sebeș – vicecampioană la turneul internațional de la Bruntal | Răzvan Corban, premiu pentru cel mai bun jucător al competiției din Cehia
Astfel, însoțiți de antrenorii Doru Oancea și Daniel Popa, o serie de fotbaliști de la LPS Sebeș sunt prezenți, pentru o săptămână, în Turcia, la Ankara. Cei 11 elevi, Dragosin, Davel, Moise, M. Cristea, An. Ursu, Al. Ursu, E. Vlad (Under 19), Fulea (Under 17), Codrea, Hada, Demean (Under 16) au susținut partidă amicală în compania reprezentanților Semilunei și au profitat de moment pentru a vizita cele mai importante obiective turistice și istorice ale capitalei Turciei.
În acest weekend, grupa Under 10 (copii născuți în 2015) bifează tradiționala participare la turneul din Cehia, de la Bruntal, ajuns la a 26-a ediție. Echipa LPS Sebeș, pregătită de Cosmin Maier și George Aldea, abordează competiția din postura de vicecampioană în 2024, când Răzvan Corban a câștigat și premiul cuvenit celui mai bun jucător.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Se trage cortina peste eșalonul terț: conjudețenele, ultimele reprezentații ale anului în Seria 7
Se trage cortina peste eșalonul terț: conjudețenele, ultimele reprezentații ale anului în Seria 7 din Liga 3 În weekend se dispută ultimele partide din acest an în eșalonul terț, cu etapa a 17-a din Liga 3, a șasea din retur, trăgându-se cortina peste a treia scenă. Vineri evoluează 3 dintre conjudețene (CSM Unirea Alba Iulia, […]
Rapid – Volei Alba Blaj, ultima partidă a anului în Divizia A1, pentru campioană, duminică, în direct la TVR Sport
Rapid – Volei Alba Blaj, este ultima partidă a anului în Divizia A1, pentru campioană, duminică, în direct la TVR Sport, la ora 18.00 Duminică, 14 decembrie, la ora 18.00, se dispută confruntarea dintre Rapid București și Volei Alba Blaj, derby-ul ultimei etape a turului sezonului regular în Divizia A1 la volei feminin (transmis în […]
Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba | Antrenorul Adrian Bicheși: “Obiectivul este promovarea în Liga 3”!
Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba, după un deceniu | Antrenorul Adrian Bicheși: “Obiectivul este promovarea în Liga 3”! Viitorul Sântimbru iernează, după un deceniu, în postura de campioană a turului în SuperLiga Alba (cel de-al patrulea eșalon fotbalistic). Citește și: SuperLiga Alba, etapa 13: Viitorul Sântimbru, campioana turului! Inter Unirea – revelația toamnei, 3-0 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mașinile din România, înmatriculate și radiate online, fără vizită prealabilă la ghișeu
Mașinile din România, înmatriculate și radiate online, fără vizită prealabilă la ghișeu Tot ce ține de înmatricularea și radierea mașinilor...
Premierul Ilie Bolojan consideră că vârsta de pensionare trebuie ridicată ,,peste tot”: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani
Premierul Ilie Bolojan consideră că vârsta de pensionare trebuie ridicată ,,peste tot”: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48,...
Știrea Zilei
VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului
Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale...
FOTO | Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce premii au obținut
Șahiștii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, pe podium la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Ce...
Curier Județean
12 decembrie | Expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste” la Sala Unirii din Alba Iulia
Expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste” la Sala Unirii din Alba Iulia Vineri, 12 decembrie 2025, de la ora 13:00,...
FOTO | „Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin donații
„Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin...
Politică Administrație
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
Opinii Comentarii
11 decembrie – Ziua internațională a munților
11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....