Liceul cu Program Sportiv Sebeș, deplasare în Turcia și turneu în Cehia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Liceul cu Program Sportiv Sebeș, deplasare în Turcia și turneu în Cehia, cu grupa de Under 10

După încheierea sezonului oficial, în ultima partidă, în Cupa României Under 19, o calificare în sferturile de finală, după 6-0 în deplasare cu Gloria Arad, reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Sebeș au parte de acțiuni internaționale, în Turcia și Cehia.

Citește și: FOTO: LPS Sebeș – vicecampioană la turneul internațional de la Bruntal | Răzvan Corban, premiu pentru cel mai bun jucător al competiției din Cehia

Astfel, însoțiți de antrenorii Doru Oancea și Daniel Popa, o serie de fotbaliști de la LPS Sebeș sunt prezenți, pentru o săptămână, în Turcia, la Ankara. Cei 11 elevi, Dragosin, Davel, Moise, M. Cristea, An. Ursu, Al. Ursu, E. Vlad (Under 19), Fulea (Under 17), Codrea, Hada, Demean (Under 16) au susținut partidă amicală în compania reprezentanților Semilunei și au profitat de moment pentru a vizita cele mai importante obiective turistice și istorice ale capitalei Turciei.

În acest weekend, grupa Under 10 (copii născuți în 2015) bifează tradiționala participare la turneul din Cehia, de la Bruntal, ajuns la a 26-a ediție. Echipa LPS Sebeș, pregătită de Cosmin Maier și George Aldea, abordează competiția din postura de vicecampioană în 2024, când Răzvan Corban a câștigat și premiul cuvenit celui mai bun jucător.

