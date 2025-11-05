Legea armatei voluntare intră la vot în Senat. Tinerii ar putea primi până la 6.000 de euro după finalizarea stagiului

Legea armatei voluntare, la vot în Senat. Tinerii ar putea primi până la 6.000 de euro după finalizarea stagiului

Proiectul de lege privind armata voluntară urmează să fie supus votului în Senat. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că actul normativ vizează modernizarea și eficientizarea rezervei operaționale a Armatei Române, printr-o formă de pregătire militară voluntară, adaptată cerințelor războiului modern.

Noua lege propune actualizarea cadrului vechi de pregătire militară, renunțând la caracterul obligatoriu al stagiului. Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea participa, în mod voluntar, la un program de instruire de bază cu durata de până la patru luni. La finalul pregătirii, participanții vor fi integrați automat în rezerva operațională, beneficiind de drepturi și avantaje similare celor acordate militarilor activi.

Ministerul Apărării precizează că scopul principal al proiectului este revitalizarea rezervei și alinierea procesului de instruire la noile forme de conflict, precum apărarea cibernetică, utilizarea dronelor și operațiunile hibride.

Pentru a stimula participarea, se ia în calcul acordarea unor beneficii financiare. Astfel, tinerii care finalizează programul ar putea primi un stimulent de aproximativ 6.000 de euro, pe lângă solda lunară.

După adoptarea legii în Senat, Ministerul Apărării va elabora, în următoarele luni, normele de aplicare.

În prezent, statul cheltuie anual aproximativ 170 de milioane de lei pentru plata celor 4.700 de rezerviști activi, sumă considerată ineficientă de către oficialii MApN, în condițiile în care o parte dintre aceștia au deja obligații militare.

