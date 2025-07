Lăsata secului pentru postul Sfintei Marii: Creştinii ortodocşi intră vineri, 1 august 2025, în postul Sfintei Marii sau al Sântămăriei

Postul Sfintei Marii în 2025 începe de la data de 1 august. În 2025, lăsata secului pentru postul Sfintei Marii este joi, 31 iulie. De obicei, dacă această zi pică în calendar miercurea sau vinerea, se lasă secul în cursul zilei de 30 iulie, iar postul Sfintei Marii începe de pe 31 iulie.

Postul Adormirii Maicii Domnului este denumit în popor și Postul Sfintei Mării sau al Sântămăriei.

Postul este un mijloc de curățire spirituală. Credincioșii se abțin de la plăcerile trupești, își educă voința, fac fapte bune și pun pe primul plan sufletul și relația cu Dumnezeu.

Postul Sfintei Marii sau postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai importante posturi pentru creștini, alături de Postul Paștelui și cel al Crăciunului. Deși postul Sfintei Marii este unul mai scurt ca durată, el este ținut de mulți credincioși cu smerenie.

În calendar ortodox 2025, Sfânta Maria este sărbătorită de două ori. O dată pe data de 15 august, atunci când creștinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului și a doua oară pe data de 8 septembrie, atunci când Biserica sărbătorește Nașterea Maicii Domnului.

Postul Sfintei Marii, cunoscut de creștini și ca Postul Adormirii Maicii Domnului, este unul dintre cele patru posturi mari de peste an în tradiția ortodoxă și are loc în fiecare an între 1 și 14 august. Este un post de două săptămâni, rânduit de Biserică în cinstea Maicii Domnului, pregătind sufletele credincioșilor pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august, una dintre cele mai importante sărbători dedicate Sfintei Fecioare Maria.

Acest post este considerat un timp de curățire trupească și sufletească, prin care credincioșii se pregătesc cu rugăciune și smerenie. Maica Domnului este considerată mijlocitoarea oamenilor înaintea lui Hristos pentru iertarea păcatelor și ajutor în nevoile lor. În tradiția ortodoxă, Maica Domnului este considerată grabnic ajutătoare în necazuri și mijlocitoare pentru întărirea familiei și ocrotirea casei, motiv pentru care mulți creștini țin acest post cu evlavie.

Postul Sfintei Marii este o perioadă de apropiere de Dumnezeu și de Maica Domnului, prin post, rugăciune și fapte bune, pregătind credinciosul să întâmpine cu bucurie duhovnicească sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cu inima curată și cu sufletul mai aproape de Hristos.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este considerată de mai mulţi teologi drept „Paștele verii”, fiind sărbătoarea cea mai cunoscută în popor din acest anotimp şi cea mai importantă din cele închinate Născătoarei de Dumnezeu. În aceasta zi, ortodocşii sărbătoresc atât moartea şi îngroparea, căt şi învierea şi înălţarea la cer a Maicii Domnului.

