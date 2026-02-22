FOTO: Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), din nou campioană națională la marș, Under 18! Sportiva din Cetatea Marii Uniri, neînvinsă de 5 ani!
Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), din nou campioană națională la marș, Under 18! Sportiva din Cetatea Marii Uniri, neînvinsă de 5 ani!
Atleta Larisa Ardean (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) a devenit campioană națională la marș, în cadrul Campionatelor Naționale de atletism în Sală Under 18, care se dispută la București.
Sportiva din Cetatea Marii Uniri a câștigat autoritar, cu timpul 14:35. 11 (SB, cel mai bun timp al sezonului), conducând cursa pe distanța de 3000 de metri de la început până la final depășindu-o cu peste un tur de pistă pe a doua clasată.
„Un rezultat firesc și așteptat. Remarcabil este faptul că Larisa rămâne neînvinsă de 5 ani în competițiile la care a luat startul, terminând mereu pe primul loc”, a spus antrenorul Gabriel Avram.
În respectiva probă au mai concurat Iasmina-Nicoleta Rațiu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 9 (timpul 18:21.91, PB), Georgiana Beldean (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 10 (19:52.36, PB) și Roxana Daria Filipan (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia) – locul 11 (20:37.03, PB)
Ieri erau programate Campionatele de marș de iarnă Under 18, în aer liber, dar au fost anulate din cauza stării vremii.
