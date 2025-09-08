La început de an şcolar, mai puţin de jumătate dintre elevi au toate materialele necesare: Ce mai indică un studiu World Vision România
La început de an şcolar, mai puţin de jumătate dintre elevi au toate materialele necesare
La început de an şcolar, mai puţin de jumătate dintre elevi, respectiv 42%, au toate materialele necesare, indică un studiu World Vision România.
Cele mai mari lipsuri sunt caietele şi rechizitele, urmate de hainele potrivite pentru şcoală, manualele, echipamentul sportiv şi ghiozdanul.
Deşi majoritatea elevilor se declară destul de pregătiţi, aproape un sfert recunosc că au goluri mari de cunoştinţe.
În ciuda acestor dificultăţi, peste 70% se declară bucuroşi să meargă la şcoală.
Din punctul de vedere al dorinţelor elevilor, mulţi vor mai multă apropiere între profesori şi copii, un mod de predare bazat pe exemple clare şi exerciţii aplicate, mai puţine teme şi o programă adaptată nevoilor reale.
Cum se raportează elevii la schimbările din școală
Elevii se simt insuficient informați despre modificările legislative și reorganizările școlii: doar 23% au primit informații complete, 48% au auzit doar sumar despre ele, iar 22% nu au fost informați deloc. Atitudinile lor față de schimbări sunt mixte: unii cred că vor fi pozitive (14%), alții negative (13%), mulți nu cred că îi va afecta (33%) sau nu știu/ nu s-au gândit (39%). Sentimentele variază între încredere, îngrijorare și confuzie.
Ce își doresc elevii să se schimbe
Copiii cer schimbări în modul de predare, atitudinea profesorilor, orar și pauze, burse și transport, volumul de teme, programa școlară, examene și infrastructură. Mulți elevi vor mai multă apropiere între profesori și copii, cer ca predarea să fie mai practică, cu exemple clare și exerciții aplicate, astfel încât să înțeleagă mai ușor materia.
Alții spun că ar vrea să meargă la școală fără frica de note sau de reacțiile unor profesori, iar atmosfera să fie una de respect reciproc. Printre recomandări și nevoi la care să li se răspundă se mai regăsesc acordarea unei mese calde și igienizarea grupurilor sanitare.
Elevii mai cer reducerea volumului de teme și o programă adaptată nevoilor reale, cu accent pe gândire critică, creativitate și activități care să-i pregătească pentru viața de adult sau pentru facultate. „În anii terminali să nu se mai pună accent pe toate materiile, ci pe cele din care se dau examenele”, spune un licean.
Alții menționează campanii anti-bullying, profesori mai calmi, dar și transport școlar mai bine organizat.
