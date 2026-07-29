La ce secții au fost repartizate cele două noi judecătoare de la Judecătoria Alba Iulia: Când vor depune jurământul
La ce secții au fost repartizate cele două noi judecătoare de la Judecătoria Alba Iulia: Când vor depune jurământul
Doamnele Medruț Georgiana-Maria și Mitea Sara-Elena au fost numite în funcția de judecător la Judecătoria Alba Iulia, începând cu data de 1 august 2026, prin decretele publicate în Monitorul Oficial al României.
,,În pregătirea venirii noilor noastre colege, prin Hotărârile Colegiului de conducere nr. 6 și nr. 7 din 28 iulie 2026 au fost adoptate măsurile organizatorice necesare pentru desfășurarea activității acestora.”, se arată într-un mesaj publicat de Judecătoria Alba Iulia.
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La ce secții au fost repartizate cele două noi judecătoare de la Judecătoria Alba Iulia
Doamna judecător Medruț Georgiana-Maria a fost repartizată în cadrul Secției penale, urmând să compună completurile C 2 JCP-JF, C 2 CCD și C 2 JDL, iar doamna judecător Mitea Sara-Elena a fost repartizată în cadrul Secției civile, urmând să compună completurile C X și C 11 JOI CIVIL 1, mai notează sursa citată.
Totodată, începând cu data de 29 iulie 2026, au fost desființate completurile civile C II și C 5 Civil (vacant ca urmare a transferului doamnei judecător Băilă Gabriela Theodora la Judecătoria Sibiu începând cu 01.06.2026), cauzele aflate pe rolul acestora urmând să fie redistribuite prin metoda sistemului ciclic.
Când vor depune jurâmântul
Luni, 3 august 2026, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Judecătoriei Alba Iulia, noile noastre colege vor depune jurământul solemn, mai scrie Judecătoria Alba Iulia.
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