VIDEO | Bărbat din Doștat, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Pentru ce faptă va sta după gratii un an
Bărbat din Doștat, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Pentru ce faptă va sta după gratii un an
Un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Doștat, cu mandat de executare a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud.
Va sta după gratii 1 an pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.
Conform IPJ Alba, la data de 28 iulie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Doștat, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 28 iulie 2026, de către Judecătoria Sebeș.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.
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