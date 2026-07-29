VIDEO | Bărbat din Doștat, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Pentru ce faptă va sta după gratii un an

Bărbat din Doștat, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Pentru ce faptă va sta după gratii un an

Un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Doștat, cu mandat de executare a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud.

Va sta după gratii 1 an pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Conform IPJ Alba, la data de 28 iulie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Doștat, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 28 iulie 2026, de către Judecătoria Sebeș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

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