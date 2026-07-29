VIDEO | Ziua Imnului Național al României 2026, sărbătorită la Alba Iulia. Ceremonial organizat în Piața Tricolorului
Ziua Imnului Național al României 2026, sărbătorită la Alba Iulia. Ceremonial organizat în Piața Tricolorului
Ziua Imnului Național al României este sărbătorită la Alba Iulia astăzi, 29 iulie 2026, printr-un ceremonial special organizat de Prefectura Alba, în Piața Tricolorului.
Evenimentul a început de la ora 09.50.
Programul zilei cuprinde prezentarea onorului, salutul Drapelului de luptă și ocuparea locului în dispozitiv, urmat de o slujbă de binecuvântare și rugăciune pentru poporul român.
Programul continuă cu o alocuțiune referitoare la simbolistica versurilor Imnului național al României, scurt istoric și semnificații și se va încheia cu intonarea imnului național al României.
La eveniment participă reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia, Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia, Asociația ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia, Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României, Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba, partide politice și reprezentanți mass-media.
Despre Ziua Imnului Național al României — ”Deșteaptă-te române!”
Data de 29 iulie a fost proclamată, în conformitate cu Legea nr. 99/1998, Ziua Imnului Național al României — ”Deșteaptă-te române!”, simbol al unității Revoluției Române de la 1848.
La 29 iulie 1848, ”Deșteaptă-te române!” a fost cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. La originea Imnului Național al României se află poemul patriotic ”Un răsunet” de Andrei Mureșanu, publicat în numărul iunie-iulie 1848 al suplimentului ”Foaie pentru minte, inimă și literatură”, pe o melodie culeasă de Anton Pann. Conținutul profund patriotic și național al poeziei a fost de natură să însuflețească numeroasele adunări ale militanților pașoptiști, pentru drepturi naționale, mai ales din Transilvania, Nicolae Bălcescu numind acest imn ”o adevărată Marsilieză românească”.
Imnul a fost intonat în timpul Războiului de Independență, în Primul Război Mondial și la Marea Unire din 1918. A fost, de asemenea, intonat în al Doilea Război Mondial.
”Deșteaptă-te române!” a fost interzis după instaurarea regimului comunist, timp de aproape o jumătate de secol. A fost cântat, însă, în timpul revoltei de la Brașov din 15 noiembrie 1987 și în timpul Revoluției din decembrie 1989.
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