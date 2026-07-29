Sport

Volei Alba Blaj, alte două extreme: Ksenia Oprya (Rusia) și Nelmaira Váldez (Venezuela), în ediția 2026/2027

Dan HENEGAR

Publicat

acum 27 de minute

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Volei Alba Blaj, alte două extreme: Ksenia Oprya (Rusia) și Nelmaira Váldez (Venezuela), în ediția 2026/2027

Volei Alba Blaj, vicecampioana României, a anunțat cele 4 extreme pe care va conta în stagiunea 2026/2027, toate venite în această perioadă.

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Anterior echipa din „Mica Romă” le-a prezentat pe internaționalele Sabine Haewegene (32 ani, Franța) și Elina Rodriguez (29 ani, Argentina), ambele venite în această pauză competițională. Alături de acestea vor mai acoperi respectivul post Nelmaira Váldez (Venezuela) și Ksenia Oprya (Rusia).

Ksenia Oprya (20 de ani, Rusia, foto dreapta) vine de la Muzov Az Terminal (Azerbaidjan), în sezonul precedent mai fiind la Deya Volley (Bulgaria). Și-a început cariera la Dinamo Krasnodar. Este o tânără speranță a voleiului din  tara natală, fiind desemnată cea mai valoroasă extremă din campionatul under 20, în 2024 și 2025, dar și din Cupa Rusiei Under 20 (anul trecut).

Nelmaira Váldez (34 ani, Venezuela, foto stânga) a avut o carieră legată cu preponderență de „țara cafelei”, la cluburi precum Fluminense FC, Osasco Sao Cristovao Saude, Gerdau Minas, Esporte Clube Pihheiros, Unilife Maringa sau Curitiba Volei, printe altele. În Europa a jucat în Ungaria (Nyiregyhaza; 2014/2015; Ujpesti, 2018/2019; Szent Benedek, 2020/2021) și Germania (Rote Raben Vilsbiburg, 2019/2020). Are un palmares bogat, două campionate și două cupe în Brazilia, plus Campionatul Americii de Sud, alături de alte trofee.

Lotul pentru sezonul următor: *Ioana Mănăilă (21 ani, CSM Lugoj), Alexandra Botezat (27 ani, Italia), Viktoria Trcol, Bianca Grama – centri; *Vittoria Piani – universal; *Diana Vereș – libero; *Kenya Malachias (Brazilia, 25 de ani), Gretell Moreno (Cuba, 28 ani) – coordonatoare; *extreme: Nelmaira Váldez (Venezuela, 34 de ani, Fluminense FC), Sabine Haewegene (Franța), Elina Rodriguez (Argentina), Ksenia Oprya (Rusia)

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