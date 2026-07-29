Curier Județean

Incendiu în Alba Iulia: Foc la un autoturism, pe Bulevardul Încoronării

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

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Incendiu în Alba Iulia: Foc la un autoturism, pe Bulevardul Încoronării

Un incendiu s-a produs miercuri, 29 iulie 2026, puțin după orele prânzului în Alba Iulia. Afectat este un autoturism. 

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Încoronării.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 12.43.

sursa: ISU Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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