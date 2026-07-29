Incendiu în Alba Iulia: Foc la un autoturism, pe Bulevardul Încoronării

Accident rutier pe DC27, Feisa – Jidvei: Un șofer băut s-a răsturnat cu autoturismul în afara părții carosabile. Ce alcoolemie avea Un tânăr de 26 de ani din Jidvei este cercetat de polițiști după ce s-a răsturnat cu autoturismul pe DC27, Feisa – Jidvei. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Totuși polițiștii […]