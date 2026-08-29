La ce materii se dă Bacul în 2027: Probe obligatorii și la alegere. Regulă nouă pentru corectarea lucrărilor

Elevii din România care vor da Bac-ul în 2027 pot începe deja pregătirea după programele oficiale de examen. Structura probelor rămâne, în mare parte, cea cunoscută, iar disciplinele susținute diferă în funcție de profilul și specializarea absolventului.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat în consultare proiectul privind organizarea examenului din 2027. Pe lângă calendarul propus pentru probele de competențe și cele scrise, documentul introduce o modificare importantă în procedura de evaluare: profesorii care acordă aceleiași lucrări note cu o diferență mai mare de un punct vor trebui mai întâi să își reanalizeze propriile punctaje.

Ce probe trebuie să susțină elevii la Bacalaureat 2027

Bacalaureatul cuprinde probe de evaluare a competențelor și probe scrise. În prima categorie intră evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, cunoscută drept proba A.

Pentru elevii care au urmat cursurile liceale într-o limbă a minorităților naționale există și evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, proba B.

Urmează evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, și evaluarea competențelor digitale, proba D.

Separat de acestea sunt probele scrise, cele pentru care candidații primesc note și care contează la promovarea examenului. Toți candidații susțin Limba și literatura română, după care disciplinele diferă în funcție de profil. Elevii care au studiat în limbile minorităților naționale susțin și proba scrisă la Limba și literatura maternă.

La ce materii se dă Bacul în 2027 la profil real

Pentru elevii de la profilul real, inclusiv specializările Matematică-Informatică și Științe ale Naturii, proba obligatorie a profilului este Matematica.

La cea de-a treia probă scrisă, elevii trebuie să aleagă o disciplină corespunzătoare profilului și specializării. Printre opțiuni se numără Fizica, Chimia, Biologia și Informatica, în funcție de specializarea urmată și disciplinele studiate în liceu.

Astfel, un candidat de la profil real va avea Limba și literatura română, Matematică și o disciplină la alegere dintre cele permise pentru specializarea sa.

Alegerea ultimei probe este importantă și din perspectiva pregătirii. Elevii optează, de regulă, pentru materia la care au rezultate mai bune și pentru care consideră că pot obține o notă cât mai ridicată.

Ce materii dau elevii de la profil uman

La profilul umanist, situația este diferită. Pentru specializările Filologie și Științe Sociale, proba obligatorie a profilului este Istoria.

Pentru proba la alegere, opțiunile includ, în funcție de profil și specializare, discipline precum Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.

Prin urmare, un elev de la uman va susține Limba și literatura română, Istorie și una dintre disciplinele pe care le poate selecta pentru proba la alegere.

Programele de examen trebuie verificate pentru fiecare disciplină în parte. Acestea stabilesc conținuturile și competențele care pot fi evaluate și reprezintă reperul oficial pentru pregătirea examenului.

Unde găsesc elevii programa pentru Bacalaureat 2027

Programele valabile pentru Bacalaureat sunt disponibile prin canalele oficiale ale Ministerului Educației, în secțiunile dedicate examenelor naționale.

Este important ca elevii să lucreze după programa corespunzătoare disciplinei și specializării lor și să nu presupună că întreaga materie studiată în cei patru ani de liceu intră automat la examen.

De asemenea, Bacalaureatul din 2027 nu trebuie confundat cu noua formulă a examenului prevăzută de Legea învățământului preuniversitar. Schimbările structurale asociate noilor planuri-cadru și noilor programe nu se aplică generației care termină liceul în 2027.

Regula nouă propusă pentru corectarea lucrărilor

Una dintre modificările importante pregătite pentru Bacalaureatul 2027 privește situațiile în care cei doi profesori care evaluează aceeași lucrare acordă note foarte diferite.

Dacă platforma de evaluare digitalizată identifică o diferență mai mare de un punct între notele celor doi evaluatori, aceștia vor fi notificați automat. Înainte ca lucrarea să fie trimisă altor profesori, evaluatorii inițiali vor avea posibilitatea să își reanalizeze punctajele.

Dacă, după această etapă, diferența mai mare de un punct se menține, lucrarea va fi repartizată altor doi profesori.

În această situație vor exista patru note. Pentru stabilirea rezultatului vor fi eliminate nota cea mai mare și nota cea mai mică, iar nota finală va rezulta din media celor două valori rămase.

Schimbarea urmărește să introducă o etapă suplimentară de verificare înainte ca lucrarea să ajungă la alți evaluatori.

Ce se schimbă în cazul contestațiilor

Modificări sunt propuse și pentru etapa contestațiilor. Pragul diferenței care declanșează o nouă procedură de verificare ar urma să scadă de la 1,5 puncte la un punct.

Dacă diferența dintre evaluări depășește pragul stabilit, va exista o etapă de reanalizare. În cazul în care diferența persistă, lucrarea va ajunge la alți doi profesori pentru evaluare.

Elevii vor păstra posibilitatea de a solicita vizualizarea lucrării înainte de a hotărî dacă depun contestație. Vizualizarea nu reprezintă însă o condiție pentru contestarea notei.

Când sunt programate probele Bacalaureatului 2027

Conform calendarului propus, evaluarea competențelor ar urma să aibă loc în perioada 12-23 aprilie 2027, în timpul anului școlar.

Probele scrise din prima sesiune sunt programate să înceapă pe 14 iunie. Limba și literatura română ar urma să fie susținută pe 14 iunie, proba obligatorie a profilului pe 15 iunie, iar proba la alegere pe 17 iunie. Pentru candidații care susțin Limba și literatura maternă, examenul este prevăzut pentru 18 iunie 2027.

Primele rezultate ar urma să fie afișate pe 23 iunie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 1 iulie.

Candidații care nu promovează examenul în prima sesiune vor avea posibilitatea să participe la sesiunea din august, ale cărei rezultate finale sunt programate pentru 23 august 2027.

Datele și noile reguli trebuie însă privite, în această etapă, ca propuneri, întrucât calendarul prezentat de Ministerul Educației se află în proiect. Forma definitivă va fi cea stabilită prin ordinul de ministru privind organizarea și desfășurarea Bacalaureatului 2027.

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