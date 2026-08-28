Agresiune cu lovituri și un ciob de sticlă: Judecătoria Aiud dă undă verde procesului
Agresiune cu lovituri și un ciob de sticlă: Judecătoria Aiud dă undă verde procesului
Judecătoria Aiud a dispus începerea judecății într-un dosar penal în care un bărbat este acuzat că ar fi agresat o persoană într-un local din Aiud, folosind inclusiv un ciob provenit dintr-o sticlă de bere. Instanța a constatat că rechizitoriul și probele administrate în cursul urmăririi penale respectă cerințele legale.
Judecătoria Aiud a finalizat procedura de cameră preliminară într-un dosar penal în care un inculpat este trimis în judecată pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, faptă prevăzută de art. 193 din Codul penal. Potrivit încheierii finale pronunțate la 27 august 2026, instanța a constatat legalitatea sesizării prin rechizitoriu, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.
Agresiunea, descrisă în rechizitoriu
Potrivit situației de fapt reținute de procurori și prezentate de instanță, incidentul ar fi avut loc la 25 mai 2026, într-un local din Aiud. Anchetatorii susțin că, pe fondul consumului de alcool, inculpatul ar fi avut inițial o discuție în contradictoriu cu persoana vătămată. Conflictul ar fi degenerat, iar inculpatul ar fi lovit victima în zona feței cu pumnul, în timp ce ar fi avut în mână un ciob provenit de la o sticlă de bere.
Un element important al acuzației este că, potrivit rechizitoriului, sticla ar fi fost spartă anterior, afară, de o bordură, tocmai pentru ca fragmentul rezultat să fie folosit în timpul agresiunii.
Situația descrisă în actul de sesizare continuă cu alte lovituri aplicate victimei după ce aceasta ar fi căzut la pământ.
În urma incidentului, persoana vătămată ar fi suferit multiple plăgi faciale și o plagă penetrantă la nivelul obrazului stâng. Conform actelor medico-legale menționate în încheiere, leziunile ar fi necesitat 15–17 zile de îngrijiri medicale, în cazul unei evoluții favorabile.
Ce probe au fost administrate
Pentru susținerea acuzației, procurorii au indicat mai multe mijloace de probă. Printre acestea se numără declarația persoanei vătămate, fișa de constatări preliminare, un raport de expertiză medico-legală, declarația unui martor, procesul-verbal de cercetare la fața locului și planșa fotografică.
De asemenea, dosarul conține un proces-verbal privind vizionarea unor imagini, informații transmise de Spitalul Municipal Aiud cu privire la inculpat și declarațiile acestuia.
Instanța a arătat că probele enumerate se încadrează în dispozițiile Codului de procedură penală referitoare la administrarea probelor.
În camera preliminară, instanța a constatat că nu au fost formulate cereri sau excepții, iar judecătorul nu a identificat din oficiu motive care să impună ridicarea unor asemenea excepții.
Judecătoria Aiud a stabilit că este competentă să soluționeze cauza și că rechizitoriul conține elementele prevăzute de lege, inclusiv date privind fapta, încadrarea juridică, persoana inculpatului, actele de urmărire penală și trimiterea în judecată. Totodată, instanța a reținut că rechizitoriul a fost verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de procurorul ierarhic superior, conform cerințelor legale.
Procesul intră în faza de judecată
Prin încheierea din 27 august 2026, judecătorul de cameră preliminară a dispus, în temeiul art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală, începerea judecății. Așadar, procedura de cameră preliminară s-a încheiat, iar dosarul urmează să intre în etapa în care instanța va analiza efectiv acuzația penală și probele administrate.
Încheierea poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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