Bacalaureat 2027: Proiectul de calendar, în consultare publică. Ce date sunt propuse pentru examenul propriu-zis și simulare

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2027.

Conform propunerii de calendar:

*probele de competențe din cadrul examenului de Bacalaureat se vor desfășura în perioada 12-23 aprilie 2027;

*probele scrise din prima sesiune sunt propuse pentru perioada 14-18 iunie 2027;

*afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor, este propusă pentru 1 iulie 2027.

„Actuala propunere de calendar este fundamentată pe:

*necesitatea de a ține cont de evoluția spre niveluri extreme ale temperaturilor din timpul verii, ce pot afecta randamentul candidaților;

*solicitările de a identifica o soluție funcțională care să permită încadrarea în termen a candidaților a căror înscriere în învățământul superior depinde de prezentarea diplomei de bacalaureat;

*dozarea efortului candidaților care se pregătesc și de admiterea în învățământul superior, precum și al cadrelor didactice membre în mai multe comisii de organizare/desfășurare a examenelor.

*Se menține posibilitatea ca elevii să-și vizualizeze lucrările scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor. Depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea lucrării.

După etapa de consultare, forma finală a documentelor va fi aprobată prin ordin de ministru, în urma analizei feedbackului primit și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării”m au precizat reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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