FOTO | O fetiță de doar 11 ani, din Apuseni, realizează bijuterii și figurine din ipsos: ,,Am vrut să fiu diferită și să le fac eu așa cum îmi doresc”

O fetiță de doar 11 ani, din Apuseni, realizează bijuterii și figurine din ipsos: ,,Am vrut să fiu diferită și să le fac eu așa cum îmi doresc”

La doar 11 ani, Sofia Doboș, o fetiță din comuna Poșaga, județul Alba reușește să aducă un strop de culoare în viața oamenilor prin obiectele pe care le realizează. Cerceii făcuți de ea au o frumusețe aparte, iar figurinele de gips par desprinse din povești.

Cu siguranță, majoritatea dintre noi avem o poftă de frumusețe și confort. În curtea propriei case, în căsuța de la țară și în grădină, ne străduim să ne înconjurăm cu paturi de flori fermecătoare, să asfaltăm poteci care ne invită la plimbare și nu ne putem lipsi de figuri neobișnuite și amuzante.

Gipsul este unul dintre acele materiale care poate fi ușor transformat într-un minunat decor de grădină de către mâini harnice. Asta face și Sofia, pasionată fiind de frumos și unicitate.

„Pasiunea pentru bijuterii o are orice domnișoară, iar eu am vrut să fiu diferită și să le fac eu așa cum îmi doresc. Cât despre figurine, nu de foarte mult timp am văzut câteva tutoriale și am fost foarte curioasă cât este de greu să le fac.

Este nevoie de foarte multă răbdare, dar eu pur și simplu mă relaxez când mă așez la masă pentru a face aceste figurine și cercei. Câteodată pierd noțiunea timpului și stau câte 3-4 ore, dar la final sunt foarte mulțumită de ceea ce am reușit să fac. Nu sunt perfecte, încă mai am de învățat, dar nu renunț și sunt sigură că în timp o să fie tot mai frumoase”, povestește Sofia.

Am aruncat o privire peste lucrările ei și între timp, Sofia mi-a povestit cum le realizează. Bijuteriile le realizează din diferite materiale (mărgele, plastelină și ipsos), iar figurinele din ipsos. În primul rând, pentru turnarea meșteșugurilor din ipsos, folosește o matriță. Materialul are o rezistență limitată și meșteșugurile relativ mari sunt întărite cu plasă sau sârmă. Pentru a economisi material și a reduce greutatea, în interiorul figurii Sofia plasează recipiente din plastic.

„Mă bucură foarte mult faptul că, în loc să butoneze un telefon, a găsit ceva mult mai creativ să facă. Sunt unele momente în care cu greu o iau de la masă, dar când o văd cu câtă dăruire lucrează, îmi crește sufletul.

Încă de mică, Sofia a fost genul de copil care a dorit să fie diferită, am lăsat-o, iar rezultatul a fost mereu unul foarte bun”, a povestit Flavia Doboș, mama Sofiei.

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