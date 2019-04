La Alba Iulia suntem într-un fel de perioadă “Gheorghiu Dej” de tip SMART. Primăria municipiului a ajuns în pragul falimentului

La Alba Iulia suntem într-un fel de perioadă “Gheorghiu Dej” de tip SMART. Primăria municipiului a ajuns în pragul falimentului

De ce conducerea primăriei Alba Iulia face un secret în fiecare an din bugetul local și tratează neserios dezbaterea acestuia ???

Pentru că lumina înseamnă cunoaștere, deci implicare, în schimb întunericul înseamnă posibilitatea de dezvoltare a grupurilor totalitare care conduc prin intimidare și în forță.

De ce conducerea Primăriei Alba Iulia refuză să posteze proiectele de hotărâri pe site-ul primăriei???

Din aceleași motive!!

Dragi albaiulieni,

Cunoașteți foarte bine activitatea mea de consilier local din ultimii 3 ani. Am încercat mereu să răzbat prin această adevărată mlaștină a incompetenței construită în 30 de ani de celebra administrație albaiuliană. V-o spun cu toată lipsa de modestie.

Nu datorită mie, ci a faptului că părinții mei au ținut să am o educație aleasă, am urmat cursurile celui mai serios liceu de la noi din județ, H.C.C., având privilegiul să învăț alături de elita generației 86-90, așa încât în ultimii 3 ani am făcut eforturi uriașe să mă adaptez la un nivel de lucru mediocru sau chiar mai jos, să îndur umilințe din partea unor oameni cu o pregătire slabă în toate domeniile.

Am răbdat 3 ani toate formele de ipocrizie și lipsă de caracter, așa zise politicianiste, urmârind cum colegii din partidul la putere au votat succesiv împotriva unor proiecte de bun simț, adoptate de toate primăriile marilor orașe din Ardeal, Cluj, Oradea, Sibiu și exemplific doar câteva.

Am propus ca ședințele de C.L. să fie transmise în direct pe site-ul primăriei. Colegii de la P.N.L. au votat împotrivă!!

Am propus ca elevii albaiulieni să primească reducere la abonamentele de transport în comun, așa cum prevede legea învățământului, ca să nu mai stea pe la secretariatele liceelor cu tot felul de documente pentru decontare. Consilierii P.N.L au votat împotrivă! Am propus multe alte proiecte pe care le-au copiat la xerox și le-au reintrodus inițiate de ei în alte ședințe. Foarte bine! Am propus ca proiectele de hotărâri să fie pe site-ul primăriei, așa cum se găsesc pe site-urile primăriilor din Cluj, Oradea sau Arad. Consilierii P.N.L au votat împotrivă!

De doi ani fac propunerea pentru aprobarea unui regulament de urbanism, a unei conduite care să aibă reguli și rigoare. Consilierii P.N.L. tergiversează și votează mereu chiar împotriva propriilor principii, orbiți de o regulă generală că trebuie votat împotriva orice care nu vine de la ei. Tertipurile folosite pentru obstrucționarea inițiativelor care vin de la alți colegi decât cei din P.N.L. se datorează ordinelor precise trasate de conducere aparatului de specialitate care devine îngrozit când cineva încearcă asta.

Am scris toate acestea pentru că trebuie să știți în final că acestea sunt motivele pentru care Primăria Alba Iulia a ajuns în pragul falimentului. Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când aceasta este paralizată și nu mai poate avea o listă de investiții nici măcar la sfârșitul primului trimestru în curs.

De-abia dacă va fi capabilă administrația să continue investițiile începute în anii precedenți, în nici un caz să înceapă altele. În lipsa totală, în toți acești ani, măcar a unor studii de piață, s-au făcut achiziții de servicii și produse la prețuri colosale.

Vi se va spune în următoarea perioadă că de fapt este de vină guvernul, că politicienii, etc. Pentru a avea posibilitatea unei comparații, cu un model funcțional de administrație, am atașat modul elegant, european, în care primăria Oradea prezintă bugetul local pentru orădeni și cum au ajuns orădenii să-și impună cele 12 proiecte propuse de ei pe lista de investiții. Când am citit acest mod de prezentare m-am convins, încă odată, că la Alba Iulia suntem încă într-un fel de perioadă “Gheorghiu Dej” de tip SMART.

Totul are o limită!! Oamenii aceștia nu mai au ce căuta în fruntea primăriei, oricâte tabele cu fonduri europene ne vântură, pentru că banii din acele tabele au ajuns în altă parte, nu la albaiulieni.

Mircea Trifu, consilier local