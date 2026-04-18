Curier Județean

FOTO | Elevii de la Colegiul ,,Bethlen Gábor" Aiud, rezultate deosebite la olimpiada națională de Limba și Literatura Română pentru Școlile cu Predare în Limba Minorităților Naționale. Ce premii au obținut

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Elevii de la Colegiul ,,Bethlen Gábor” Aiud, rezultate deosebite la olimpiada națională de Limba și Literatura Română pentru Școlile cu Predare în Limba Minorităților Naționale. Ce premii au obținut

Elevii de la Colegiul ,,Bethlen Gábor” Aiud au obținut rezultate deosebite la olimpiada națională de Limba și Literatura Română pentru Școlile cu Predare în Limba Minorităților Naționale.

Tinerii și cadrele didactice care i-au pregătit au fost felicitați de reprezentanții școlii într-o postare pe rețelele de socializare.

,,Felicitări elevilor noștri care au participat la faza națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru Școlile cu Predare în Limba Minorităților Naționale!

Elevii care au participat la etapa națională a olimpiadei: Vințe-Kontz Noémi (clasa a IX-a), Bakk Beatrix-Imola (clasa a IX-a), Kerekes Norbert-Mihály (clasa a X-a), Lakatos Ana-Maria (clasa a XII-a)

Premiile obținute:

-Vințe-Kontz Noémi – premiul II
-Bakk Beatrix-Imola – premiu special
-Lakatos Ana-Maria – mențiune

Elevii au fost pregătiți de doamnele profesoare Popa Ana-Maria și Sabău Monica. Felicitări!”, au transmis reprezentanții școlii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

