Județul Alba, sub COD GALBEN de GER și COD PORTOCALIU de VISCOL până vineri dimineața. ISU Alba, recomandări pentru cetățeni

Județul Alba se află sub avertizări cod galben de ger și cod portocaliu de viscol până vineri dimineața. ISU Alba vine cu o serie de recomandări pentru cetățeni.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba a luat măsuri suplimentare de monitorizare și intervenție în contextul avertizărilor meteorologice aflate în vigoare până la data de 09.01.2026, ora 10:00.

Județul Alba se află sub incidența unui Cod Galben de ger (temperaturi extrem de scăzute pe întreg teritoriul județului) și viscol (valabil pentru zona de sud a județului), fenomene ce pot pune în pericol siguranța cetățenilor și pot îngreuna traficul rutier.

​

​Având în vedere temperaturile deosebit de scăzute și riscul de viscol, ISU Alba recomandă cetățenilor:

* ​Să evite deplasările pe distanțe lungi, în special în zonele afectate de viscol, decât dacă acestea sunt strict necesare;

* ​În cazul în care călătoria nu poate fi amânată, asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru condiții de iarnă, aveți rezervorul plin, pături, apă și telefonul încărcat;

* ​Purtați îmbrăcăminte adecvată temperaturilor exterioare și evitați expunerea prelungită la frig.

Pentru prevenirea cazurilor de hipotermie și protejarea vieții, pompierii militari din cadrul ISU Alba vor executa misiuni de patrulare pe parcursul întregii nopți pentru identificarea persoanelor fără adăpost sau a celor aflate în dificultate din cauza gerului.

Persoanele identificate vor fi transportate la centrele de permanență sau adăposturile sociale puse la dispoziție de autoritățile locale, pentru a beneficia de adăpost și îngrijire.

Rugăm cetățenii să acorde o atenție sporită persoanelor aflate în proximitatea lor și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 dacă observă persoane fără adăpost sau persoane aflate în stare de pericol din cauza condițiilor meteorologice;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie cu întreg efectivul pregătit să intervină pentru gestionarea oricărei situații de urgență. Informații despre modul de comportare în cazul fenomenelor meteo extreme pot fi obținute prin aplicația DSU sau pe platforma fiipregatit.ro.

