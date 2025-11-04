Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă la nivel național, având ca parteneri principali Germania și Italia

Județul Alba, pe locul doi în Regiunea Centru la exporturi și importuri. Ce poziție ocupă județul la nivel național, având ca parteneri principali Germania și Italia?

Județul Alba se situează pe locul doi în Regiunea Centru în ceea ce privește exporturile și importurile, potrivit unor date transmise de Direcția Regională de Statistică Alba.

Cu o pondere de 24,9% din totalul exporturilor regionale și 23,4% din importuri, județul Alba păstrează un rol important în economia din zonă, deși nivelul schimburilor comerciale a înregistrat o ușoară scădere față de anul precedent.

La nivelul Regiunii Centru, exporturile au totalizat 1,139 miliarde de euro, iar importurile 1,146 miliarde de euro, contribuind semnificativ la activitatea economică națională.

Situația în Regiunea Centru

În luna iulie 2025, la nivelul Regiunii Centru s-au realizat exporturi în valoare de 1139 mil. euro, reprezentând 12,8% din totalul exporturilor la nivel naţional (8894,8 mil. euro), în scădere cu 3,9% faţă de exporturile realizate în luna anterioară şi cu 0,9% față de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024.

Judeţul Braşov a avut o pondere de 33,2% în totalul exporturilor realizate în iulie 2025 la nivelul Regiunii Centru, fiind urmat de județul Alba cu 24,9%, județul Sibiu cu 22,2%, județul Mureș cu 13,6%, județul Covasna cu 3,4% și județul Harghita cu 2,7%.

Importurile realizate în luna iulie 2025, la nivelul Regiunii Centru au fost în valoare de 1146,7 mil. euro, reprezentând 9,9% din totalul importurilor la nivel naţional (11538,8 mil. euro), în creștere cu 14% faţă de luna anterioară și în scădere cu 8,5% faţă de luna corespunzătoare a anului anterior.

În cadrul regiunii, importurile de mărfuri au fost realizate în ordine descrescătoare în judeţele: Braşov (31,8%), Alba (23,4%), Sibiu (18,5%), Mureș (18%), Harghita (4,9%) și Covasna (3,4%).

În perioada 1.01-31.07.2025 s-au realizat exporturi în valoare de 8074,9 mil. euro, faţă de anul trecut exportul fiind mai mic cu 3% (-253,2 mil euro). În cadrul judeţelor componente ale regiunii, judeţul Braşov a avut o pondere de 33,3% în totalul exporturilor, fiind urmat de Alba cu 24,8%, Sibiu cu 21,7%, Mureş cu 14,8%, Covasna cu 2,9% si Harghita 2,5%.

Importurile realizate în perioada 1.01-31.07.2025 au fost în valoare de 7866,2 mil. euro, faţă de anul trecut importul fiind mai mic cu 5,3% (-441,6 mil euro). În totalul importurilor realizate, judeţul Braşov a înregistrat cea mai ridicată valoare, de 2453,4 mil. euro (31,2%), iar cea mai scăzută valoare, de 245,3 mil. euro, s-a înregistrat în judeţul Covasna (3,1%).

Situația comerțului la nivel național pentru județul Alba

În luna iulie 2025, la nivelul județului Alba s-au realizat exporturi în valoare de 283603 mii euro, reprezentând 3,2% din totalul exporturilor la nivel naţional (8894861 mii euro), în scadere cu 0,9% faţă de exporturile realizate în luna anterioară şi cu 10,1% faţă de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024.Valoarea importurilor efectuate în luna iulie 2025 a fost de 268027 mii euro, reprezentând 2,3% din totalul importurilor la nivel naţional (11538853 mii euro), în crestere cu 14,6% faţă de cele realizate în luna anterioară şi in scadere cu 9% faţă de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024.

In perioada 1.01-31.07.2025, comparativ cu perioada similara din anul anterior, valoarea exporturilor a scazut cu 217966 mii euro (-9,8%), iar valoarea importurilor a scazut cu 135486 mii euro (-7%). Valoarea exporturilor realizate in judetul Alba , in aceasta perioada (2000646 mii euro), reprezinta 3,5% din totalul exporturilor la nivel naţional ( 56561307 mii euro), iar valoarea importurilor efectuate (1786302 mii euro), reprezinta 2,4% din totalul importurilor la nivel naţional (75902325 mii euro).

În perioada 1.01-31.07.2025, soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 214344 mii euro, soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada similara din anul 2024 fiind tot pozitiv, dar mai mare (296824 mii euro). Cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: mijloace si materiale de transport (+412881 mii euro), produse din lemn, exclusiv mobilier (+131264 mii euro), produse minerale (+38312 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment (+35953 mii euro), încălțăminte, palarii, umbrele și articole similare (+25752 mii euro), marfuri si produse diverse (+24343 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni: masini, aparate și echipamente electrice (-216148 mii euro), metale comune şi articole din metal (-93173 mii euro), produse chimice (-45238 mii euro), instrumente şi aparate optice, fotografice, ceasornicărie (-43951 mii euro).

Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în perioada 1.01-31.07.2025, situează judeţul Alba pe locul 8 la exporturi şi locul 11 la importuri.

Principalii parteneri de relatii internationale ai judetului, dupa ponderea in valoarea totala a exporturilor si importurilor, au fost:

la export : Germania (56,7%), Franta (8,1%), Italia (7,9 %);

la import : Germania (59,9%), Ungaria (8,8%), Italia (5,4%).

