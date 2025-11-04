Salariul mediu brut în județul Alba, peste 7.650 de lei. Locul 18 la nivel național: Creștere de aproximativ 4% față de luna august 2024

În luna august 2025 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 7670 lei, cu 248 lei mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (-3,1%) și mai mare cu 271 lei (+3,7%) față de luna august 2024.

Efectivul de salariați, peste 100.000 în județul Alba

Efectivul de salariaţi înregistrat în judeţul Alba la sfârşitul lunii august 2025 a fost de 102.020 persoane (1,8% din total ţară, 5786253 salariati), în scădere faţă de luna anterioară cu 263 persoane (-0,3%) și în creștere cu 942 persoane față de luna corespunzătoare din anul 2024 (+0,9%). Pe cele trei sectoare de activitate, situaţia se prezintă astfel:

SECTORUL DE ACTIVITATE AUGUST 2025 FAŢĂ DE AUGUST 2024

– AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ 627

– INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII -1580

– SERVICII 1895

Câștigul mediu brut – 7670 lei

În luna august 2025 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 7670 lei, cu 248 lei mai mic decât cel înregistrat în luna anterioară (-3,1%) și mai mare cu 271 lei (+3,7%) față de luna august 2024. Câştigul salarial mediu net în aceasta luna a fost de 4608 lei, mai mic cu 166 lei (-3,5%) decât în luna anterioară si mai mare cu 6 lei (+0,1%) față de luna august 2024.

Castiguri salariale nete peste media înregistrată la nivel de județ au realizat salariații din industrie și construcții (4649 lei) și cei din agricultura și silvicultura ( 4641 lei).

Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna august 2025 (4608 lei), poziţionează judeţul pe locul 18 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.

Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna august 2025 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 1332 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 779 lei.

Indicele câştigului salarial real în luna august 2025 faţă de luna anterioară a fost de 94,54%, iar față de luna corespunzătoare din anul precedent de 91,15%.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI