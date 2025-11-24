Judecătorii au respins proiectul modificat al pensiilor speciale. Reforma prevedea limitarea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare
Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel București a votat, luni, în majoritate, împotriva proiectului de modificare a pensiilor speciale pentru magistrați. Judecătorii au respins propunerea legislativă care viza modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, menținându-și astfel sprijinul pentru demersurile promovate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Din cei 243 de judecători ai Curții, 216 au participat la ședință, iar 215 și-au exprimat votul împotriva reformei.
Noul proiect de lege, elaborat în colaborare cu Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat miercurea trecută în cadrul procedurii de transparență decizională. Conform acestuia, pensia magistraților nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare va crește treptat la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de 15 ani.
Pe 26 noiembrie, CSM urmează să se pronunțe cu privire la proiect și să emită un aviz, însă deocamdată nu se știe care va fi poziția Consiliului.
